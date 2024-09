Majul culpó a CFK por el "apagón" de tele con Milei

“Los argentinos tenemos un master de estrés post traumático vinculados a las cadenas nacionales y el uso y abuso que hizo Cristina de la cadena nacional. De la manera que uno escucha ‘a partir de este momento...’ y dice ‘no, papá’”, aseguró Majul, culpando a Cristina Fernández por las cadenas nacionales que realizó hasta el año 2015 en que terminó su mandato.

Acompañado del ex modelo Horacio Cabak, éste sólo dijo: “A mí no me obligues”. El recorte de esa afirmación de Majul por el bajo rating de la cadena nacional de Milei giró rápidamente por las redes sociales, llegando a ser una de las tendencias de X (ex Twitter).

Según los distintos reportes, la TV abierta cayó 10,5 puntos en solo 5 minutos desde el momento en el que empezó a hablar el Presidente. Una vez que finalizó el discurso, los canales de aire comenzaron a recuperar su audiencia.

Al interior de La Libertad Avanza “esto generó reproches contra Karina Milei y Santiago Caputo, que habían vendido que el presidente tendría 50 puntos de rating. Al asesor también le recriminan haber descuidado el territorio digital: los principales trolls estaban en los palcos del Congreso”, según publicó lapoliticaonline.com

“Este lunes algunos voceros oficiosos del Gobierno salieron a instalar que en realidad el rating del discurso de Milei fue un éxito, algo que fue insistentemente compartido por el presidente en sus redes. Otra explicación que deslizan desde la Rosada es que los argentinos siguen ‘traumados’ con las cadenas nacionales de Cristina Kirchner por lo que cambian de canal apenas empiezan”, agregó la nota periodística.

El discurso de Milei para presentar el presupuesto estuvo lejos de las expectativas del gobierno, no sólo por la brutal caída del rating de la TV abierta sino que también sumó un fuerte desplome de las menciones en redes, el territorio favorito de los libertarios.

Un informe de la consultora AdHoc reveló que el discurso de este domingo tuvo un impacto mucho menor al de su asunción y al de la apertura de sesiones.

Según ese trabajo, este domingo hubo 211 mil menciones a Milei, casi 90% menos que el día de la asunción (1,6 millones de menciones). En la apertura de sesiones, se habían contabilizado 750 mil menciones.

"La comparación actual entre discursos oficiales transmitidos por televisión va en línea con nuestro último informe de agosto en el que observamos el menor volumen de menciones mensuales a Milei en el ecosistema digital", señala AdHoc.

Ese informe mostraba 12,5 millones de menciones en febrero, el pico máximo del año, y menos de la mitad en agosto: 6,4 millones de menciones.