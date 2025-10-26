Malestar por la demora en abrir la Escuela 7715

Vecinos del barrio Quirno Costa expresaron su malestar este domingo por la demora en la apertura de la Escuela N° 7715, donde se desarrolla la jornada electoral.
Según relataron, las puertas del establecimiento permanecieron cerradas durante casi una hora debido a la tardanza en la llegada de las autoridades de mesa.
La situación se produjo en una mañana especialmente fría, lo que obligó a muchas personas a esperar a la intemperie para poder ingresar a emitir su voto.
Los vecinos manifestaron su disconformidad ante la falta de previsión y reclamaron mayor organización para evitar que se repitan este tipo de inconvenientes en futuros comicios.