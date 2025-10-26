Vecinos denunciaron que las puertas del establecimiento del Quirno Costa permanecieron cerradas durante casi una hora, en una jornada de bajas temperaturas, debido a la demora en la llegada de las autoridades de mesa.

Malestar por la demora en abrir la Escuela 7715

Vecinos del barrio Quirno Costa expresaron su malestar este domingo por la demora en la apertura de la Escuela N° 7715, donde se desarrolla la jornada electoral.

Según relataron, las puertas del establecimiento permanecieron cerradas durante casi una hora debido a la tardanza en la llegada de las autoridades de mesa.

La situación se produjo en una mañana especialmente fría, lo que obligó a muchas personas a esperar a la intemperie para poder ingresar a emitir su voto.

Los vecinos manifestaron su disconformidad ante la falta de previsión y reclamaron mayor organización para evitar que se repitan este tipo de inconvenientes en futuros comicios.