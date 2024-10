Malestar en Trelew porque Milei les vende un terreno de alto valor

A la Municipalidad de Trelew la tomó “por sorpresa” la decisión del presidente Javier Milei de vender el exDistrito Militar. Así lo definió el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Federico Ércoli. “Evidentemente el Gobierno nacional nos sorprende de la noche a la mañana con estas decisiones sin previo aviso”, dijo.

El funcionario municipal, en diálogo con Cadena Tiempo, recordó que hace sólo dos semanas el intendente Gerardo Merino estuvo en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), donde Trelew tiene iniciado un expediente para que ese histórico edificio sea traspasado a la órbita municipal.

“Cuando me encontré con esto en las noticias me puse en contacto con el secretario de Gobierno, Mario Romeo, para ver cómo podemos avanzar”, precisó Ércoli. “El decreto ley aún no está reglamentado; veremos los valores ya que al ir al AABE tuvimos la mala noticia de que esa Agencia nos quería vender la tierra de Estado a Estado”.

El secretario recordó que al iniciar el trámite, el primer contacto fue con el Ejército. “Nos dijeron que la propiedad era de la AABE y allí fuimos. Veremos cómo podemos llegar a adquirirlo o a tenerlo; es un edificio fundacional, de los primeros de Trelew, tiene más de 100 años. Son tierras que el Estado repartió previo a que el territorio fuera provincia”. Ércoli anticipó además gestiones políticas y legales basándose en que el municipio ya tenía un expediente administrativo iniciado.