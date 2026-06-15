Malvinas: un homenaje marcado por la emoción y la memoria

A 43 años del cese del fuego en las Islas Malvinas, veteranos, autoridades y vecinos participaron de un acto en el San Cayetano. El izamiento de dos grandes banderas sobre avenida Polonia se convirtió en uno de los momentos más significativos de la jornada.

El Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro Rivadavia encabezó este domingo el acto conmemorativo por un nuevo aniversario del cese del fuego en las Islas Malvinas. La ceremonia reunió a representantes de distintas instituciones, autoridades locales y vecinos de la ciudad en una jornada atravesada por el recuerdo y el reconocimiento.

Juan Pérez, secretario de la entidad organizadora, remarcó el significado histórico de la fecha y sostuvo que “decimos que fue un cese del fuego porque no hubo rendición”. Según explicó, los combatientes rechazaron la exigencia británica de rendirse y se acordó un pacto para detener las hostilidades, que luego permitió el traslado de las tropas al continente.

Uno de los momentos centrales del acto fue el izamiento de dos banderas de gran tamaño sobre avenida Polonia. Pérez recordó que durante la ceremonia los vehículos que circulaban por el sector detuvieron su marcha y acompañaron el cierre del homenaje mientras sonaba Aurora. “Nos acompañaron mientras cantábamos Aurora tocando bocina”, expresó, agradeciendo el respeto demostrado por automovilistas y vecinos.

También participaron autoridades locales, entre ellas el director del Hospital Regional, Iván Martínez, y la comisario Roxana Correa, de la Policía Federal. Además, representantes de la Unión de Ex Combatientes entregaron una bandera que lleva los nombres de los 649 argentinos caídos durante el conflicto del Atlántico Sur.