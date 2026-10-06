Manejaba borracho y provocó un accidente en Km 3

Fue anoche en la avenida Lángara, en kilómetro 3, cuando tres vehículos se vieron involucrados en un accidente. Uno de los conductores dio 1,91 g/L de alcohol en sangre y le secuestraron el rodado.

Un choque en cadena involucró a tres vehículos en la intersección de avenida Langara y Ministro Pedro Ezcurra de kilómetro 3. El accidente ocurrió anoche y el test de alcoholemia a uno de los automovilistas arrojó un nivel casi cuatro veces superior al permitido, por lo que su rodado fue secuestrado. No se registraron heridos.

El accidente de tránsito movilizó a personal de la comisaría Distrito Mosconi pasadas las 23:00 de este lunes en la intersección de avenida Langara y Ministro Ezcurra, en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con el reporte policial, la colisión inicial se produjo entre un Chevrolet Corsa, al mando de un hombre de 55 años, y un Ford Fiesta, conducido por un hombre de 41. A raíz del impacto entre ambos rodados, se generó un choque en cadena que terminó alcanzando a un Renault Clio que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

Al lugar acudió personal de Tránsito Municipal, quienes efectuaron el test de alcoholemia a los involucrados. La prueba practicada al conductor del Ford Fiesta, dio resultado positivo con 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante la infracción, los inspectores labraron el acta correspondiente y procedieron al secuestro del vehículo, el cual fue trasladado al corralón municipal.

Como medida preventiva, arribó una ambulancia para asistir a los ocupantes. Luego de la revisión médica de rutina, los profesionales de salud confirmaron que ninguno de los conductores presentaba lesiones.