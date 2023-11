Mantienen la prisión de un imputado por abuso sexual

A raíz de un delito contra la integridad sexual que tiene como víctima a una menor de edad, en los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se llevó a cabo este viernes y por pedido de la fiscal del caso, una audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple el imputado H. D. S. C.

La fiscal Verona Dagotto requirió que se mantenga la prisión preventiva que cumple el imputado por 35 días, argumentando la gravedad del hecho y de la existencia de peligros procesales. La defensora Vanesa Vera no se opuso a la medida de coerción solicitada. Finalmente, el juez penal Jorge Odorisio resolvió prorrogar la prisión preventiva que cumple H. D. S. C. hasta el 14 de diciembre.

En un primer momento la fiscal Dagotto refirió que, en virtud de que este sábado vence la prisión preventiva del imputado y que el plazo de investigación de la causa es de seis meses, se mantenga la medida de coerción que cumple. Esto basado en la expectativa de pena, que en caso de recaer condena será de efectivo cumplimiento, también por la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Los hechos investigados fueron calificados provisoriamente como “abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, todo en concursado con corrupción de menores”.

La acusadora pública solicitó la prisión preventiva sobre la base de la gravedad de los hechos investigados, su calificación legal y las circunstancias de su realización reiterados en contra de una menor de edad, con una pena en expectativa que excede los tres años de prisión, es decir peligro de fuga.

También hay peligro de entorpecimiento ya que el imputado es vecino de la víctima, agregó la fiscal. Solicitó así que se prorrogue la prisión preventiva del imputado por 35 días, o hasta el próximo 14 de diciembre, calificando la medida solicitada como proporcional y razonable.

A continuación, la defensora argumentó que está en tratativas de realizar un acuerdo abreviado, y más allá que la libertad es la regla en el proceso y el estado de inocencia de su asistido, no se opone a la medida de coerción ya que éste no cuenta con arraigo en esta ciudad. Aclaró que el peligro de entorpecimiento no está presente, ya que su asistido no tuvo ninguna conducta concreta de intentar entorpecer el proceso. El único peligro a cautelar es el peligro de fuga, concluyó.

Finalmente, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva que cumple el imputado H. D. S. C. hasta el 14 de diciembre, ya que la defensa no planteó objeción al pedido de la fiscal. Esto sobre la base de la expectativa de pena en la causa y la gravedad de los hechos investigados calificados como abuso sexual simple y agravado con acceso carnal, más corrupción de menores.