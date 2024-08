Marcas de zapatillas norteamericanas: todo lo que necesitas saber

Las zapatillas se volvieron un tipo de calzado indispensable para pensar cualquier outfit. Desde aquellos que busquen el confort de una prenda urbana hasta los que necesitan indumentaria especializada para realizar deportes, las zapatillas son un factor clave para garantizar comodidad. Sin embargo, ¿cuáles son las mejores marcas? ¿En qué tienda buscar cada tipo de calzado? En este artículo, te proponemos un recorrido por algunas de las marcas norteamericanas de mayor renombre.

MARCAS LIDERES EN EL MERCADO

¿Cuáles son los nombres más destacados entre las marcas de zapatillas norteamericanas? ¿Cuál es la historia detrás de cada etiqueta? Una lista de los más famosos incluye:

Nike se originó como un local minorista en 1964, pero para 1980 ya estaba circulando en el mercado a gran escala. Aunque durante sus primeros años, bajo el nombre de “Blue Ribbons Sports”, se abocó al calzado del ámbito deportivo (actividades como running, rugby y fútbol) su catálogo se amplió hacia otros tipos de indumentaria, accesorios y otros tipos de calzados.

Aunque también cuenta con productos de estilo urbano, su línea deportiva incorpora espuma Lunarlite y tecnología Flywire y se destaca por su peso superligero y un diseño de goma gruesa y cómodas (con una estética parecida a las zapatillas tipo skechers). Con esta caracterización, ha patrocinado atletas de alto nivel.

En su variado catálogo podrás encontrar modelos coloridos, innovadores y clásicos: todo para ajustarse a tus necesidades.

Vans es una de las marcas asimiladas con el mundo del skateboard (aunque luego ha ampliado su oferta hacia productos relacionados con motocross, esquí y BMX), tanto en calzado como en equipo. Fundada en California por los hermanos James y Gordon C. Lee, la “The Van Doren Rubber Company” abrió sus puertas en la década del 60. Aunque tuvo sus altibajos a lo largo de los años, hoy en día forma parte del VF Corporation.

Es reconocida por sus diseños en gran parte bajos, icónicos dentro del mundo skater y del calzado urbano en general.

Skechers: Aunque sus primeros productos fueron botas y zapatos especiales para patinadores, esta empresa, cuya trayectoria comenzó en 1995, ganó reconocimiento por sus zapatillas skechers. Algunas de las artistas que han ayudado a su promoción fueron personalidades reconocidas como Christina Aguilera, Britney Spears y Demi Lovato, entre otras.

Converse: Originada en Massachusetts, en 1908, al comienzo tomó el nombre de “Converse Rubber Shoe Company”. Su historia estuvo marcada por la producción de zapatos de suelas gruesas, especializado en invierno, para pasar luego al calzado para el ejército durante la guerra mundial. A pesar de que algunos jugadores de baloncesto focalizaron en la comodidad de este calzado, esta marca pasó a ser una de las primeras productoras icónicas dentro de la tendencia de zapatillas urbanas.

En 2003 fue adquirida por Nike, y hoy en día se aboca al streetwear y al calzado de tono más casual, tanto para adolescentes como para otras edades. Además, amplió su catálogo hacia ropa y accesorios.

New Balance: Otra de las empresas fundadas en Massachusetts, en 1906, esta vez por William J. Riley. Aunque cuenta con una línea de calzado casual (cuyo diseño comparte muchas similitudes con su línea de zapatillas deportivas), ha ganado reconocimiento por su calzado para entrenamiento, running y trail, entre otros. Además, patrocina equipos de distintas disciplinas, como ciclismo, fútbol, atletismo y tenis, entre otros.

Tracción, ventilación y suelas tecnológicamente diseñadas para las demandas más altas: todo esto se encuentra, compacto, en las zapatillas New Balance. Así, no importa si eliges sus modelos más deportivos o sus alternativas más casuales: podrás usarlas todo el día sin sentir fatiga.

Saucony: Fue en Pennsylvania, cerca del Saucony Creek (que sirvió de inspiración al nombre de la empresa) que esta empresa abrió sus puertas en 1898. A partir de la década de 1960 cambió de dueño (y de locación) y logró posicionarse dentro de las diez mejores del Runner’s World. A partir del 2012, se volvió parte del Wolverine World Wide. A lo largo de su historia, supo mantener su reputación con una marca de calzado deportivo de alto rendimiento, gran relación calidad-precio y diseños abocados al running, senderismo y trekking. Sin embargo, con el tiempo pasó a incluir otras disciplinas.

Under Armour: Radicada en Baltimore, esta empresa se incorporó al mercado en 2006 y logró proyectarse a nivel internacional, sobre todo después de que Warner Brothers la contactara para producir el vestuario de la película Any Given Sunday. Aunque ofrece ropa deportiva e indumentaria casual, también vende calzado.

Foot Locker: Desde Estados Unidos, esta empresa logró proyectarse hacia más de 20 países con diversos productos. A pesar de haber sufrido cambios de dueño, esta compañía mantuvo la especialización en el rubro de calzado e indumentaria deportiva. Además, ha creado su propia marca de identidad: sus empleados son reconocidos por usar un uniforme similar al de los árbitros de las ligas deportivas americanas.

Brooks Sports: Abocada a la producción de calzado e indumentaria deportiva de alto rendimiento, esta empresa abrió sus puertas en 1914. Aunque durante la década de 1920 su foco se mantuvo en zapatos de béisbol, en 1930 amplió su catálogo hacia los zapatos de fútbol. Esta marca acompañó a equipos de baseball, como los Pittsburgh Pirates, y a figuras como Dan Marino.

Wilson Sporting Goods: Esta reconocida marca de accesorios y calzado deportivo ha llegado a la pantalla grande: después del estreno de la película Náufrago, la empresa lanzó una “pelota Wilson” que hacía referencia a la pelota de voley que acompaña a Tom Hanks durante gran parte del largometraje.

La empresa ofrece productos para diversas disciplinas, desde fútbol hasta tenis, sin dejar de lado deportes como pádel o baloncesto.

MARCAS CON PRESENCIA INTERNACIONAL

Existen algunos nombres que, aunque no han sido fundados originalmente en norteamérica, han logrado renombre internacional y cuentan con sedes importantes en el país. Algunos de ellos son:

Reebok: Subsidiaria del grupo Authentic Brands Group (ABG), cuenta con sedes en todo el mundo, pero una de sus locaciones principales se encuentra en Massachusetts. El “Reebok” dentro de “Reebok International Limited”, su nombre actual, está inspirado en “rhebok”, un antílope africano.

Hoy en día está posicionada como una de las compañías más importantes a nivel internacional, tanto por su calzado como por su indumentaria. Sus productos se destacan por su durabilidad, sus diseños modernos y su rendimiento.

Adidas: Esta empresa fue fundada en Alemania, en 1949 y es considerada la líder de corporaciones deportivas mundial. Si bien sus productos más reconocidos son el equipamiento deportivo, también ha ampliado su oferta hacia camisas, relojes y otros accesorios.

Su calzado urbano se destaca por su amortiguación y la innovación en la selección de telas y estampados. Gracias a esto, logran combinar estilo con comodidad.

Su línea deportiva no sólo focaliza en zapatillas para diversos deportes, sino que también contempla indumentaria de todo tipo. Se caracteriza por su adherencia, flexibilidad y su fabricación con materiales sintéticos.

Puma: Los hermanos Dassler (Rudolf y Adolf, también conocido como “Adi”) habían fundado juntos la fábrica de zapatos Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Desde esta fundación, que tuvo lugar en 1924, los hermanos se dividieron en dos caminos: Ruda (que luego tomaría el nombre de Puma) y Adidas. Desde esta división, en 1948, Puma logró crecer a nivel internacional. Su logotipo está inspirado, como su nombre lo indica, en un puma, destacado por su agilidad y fuerza. Esto ha marcado la historia de la marca, que se abocó a su línea deportiva y que ha logrado grandes hazañas a nivel olímpico. Como compañía, es famosa por su constante búsqueda de innovaciones.

No importa si buscas calzado urbano o deportivo, no importa qué deporte practiques o si quieres caminar por la ciudad: encuentra tu zapato ideal con la confianza de las marcas más reconocidas.