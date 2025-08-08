El piloto comodorense, tercero en el campeonato, participará este fin de semana de la 9° edición en el autódromo San Juan Villicum.

Marcelo Agrelo corre un nuevo Desafío de Las Estrellas del TC

El Turismo Carretera tendrá el fin de semana una competencia especial ya que se estará corriendo en el autódromo San Juan Juan Villicum, la 9° edición del Desafío de Las Estrellas.

Este viernes, mientras tanto, a partir de las 20, se realizará en el estadio Aldo Cantoni el sorteo que armará la grilla de la competencia a correrse el domingo.

En ese contexto, tomará parte de la prueba, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, quien al comando de un Toyota Camry atendido por el Maquin Parts Racing, se encuentra en un expectante tercer puesto en el campeonato.

En esta oportunidad estarán participando 49 pilotos para una competencia que se correrá el domingo a 50 giros en el circuito sanjuanino.

La actividad de la novena fecha de la temporada, arrancará este sábado a partir de las 10:40 con el primer entrenamiento, mientras que el segundo, está pautado para las 13:45.

El domingo, mientras tanto, se correrá la final a partir de las 12:45, con transmisión de la TV Pública.

Las principales posiciones del campeonato de TC, corridas nueve fechas, son las siguientes: 1) Julián Santero (Ford Mustang) 216,5 puntos; 2) Mauricio Lambiris (1 triunfo - Ford Mustang) 214; 3) Marcelo Agrelo (Toyota Camry) 208; 4) Agustín Canapino (1 triunfo - Chevrolet Camaro) 197,5; 5) Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) 189; 6) José Manuel Urcera (Ford Mustang) 160,5; 7) Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) 155; 8) Germán Todino (Ford Mustang) 154,5; 9) Matías Rossi (Toyota Camry) 153; 10) Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro) 145,5; 11) Jeremías Olmedo (Ford Mustang) 144; 12) Otto Fritzler (1 triunfo - Toyota Camry) 143,5.

Foto: Marcelo Agrelo.