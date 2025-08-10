El piloto comodorense largó en San Juan desde el 47º puesto en el Desafío de Las Estrellas, que tuvo como ganador a Martín Vázquez. Además, se aseguró un lugar en la Copa de Oro.

Marcelo Agrelo fue 9ª y ahora es escolta en el campeonato del TC

El piloto comodorense Marcelo Agrelo finalizó este domingo en el 9º puesto durante el Desafío de las Estrellas, que el Turismo Carretera corrió a 50 vueltas en el autódromo San Juan Villicum.

El representante del Maquin Parts, tuvo una gran actuación, considerando que largó desde la última fila -puesto 47º-, pero con el correr de las vueltas, el chubutense pudo avanzar con su Toyota Camry hasta terminar en el lote de los primeros diez.

Con ese noveno puesto, Agrelo ahora se ubica segundo en el campeonato con 234 puntos, a cinco puntos y medio del líder, el mendocino Julián Santero (239,5).

Además, es uno de los cinco pilotos que ya tiene un lugar en la Copa de Oro.

PRIMER TRIUNFO DE VAZQUEZ

Por su parte, Martín Vázquez fue el gran ganador que tuvo esta competencia.

En esta carrera especial, pilotos y equipos debían apelar a la mejor estrategia y sacar provecho de paradas rápidas y efectivas para salir en la mejor posición y seguir adelante con el plan trazado.

Y eso hizo Martín Vázquez con el Dodge Challenger que atiende con su propio equipo. Atrás quedaron muchos sinsabores, momentos duros para finalmente, después de 38 carreras y poco más de dos años en el TC, alzarse con el triunfo en la más longeva categoría del mundo.

El año pasado, junto a su padre y con el mismo equipo con el que había debutado en la categoría, decidieron armar un auto de nueva generación para llegar a este 10 de agosto en San Juan, que seguramente no olvidará nunca.

La carrera tuvo diferentes matices, con varios punteros hasta que promediando la misma, Emiliano Spataro, que había cargado menos combustible que el resto parecía que se llevaba el triunfo, pero hacia el final y con el retraso del piloto de Lanús, un trío pugnaba por la victoria: Vázquez, Ebarlin y Chapur, prevaleciendo Martin Vázquez, luego Facundo Chapur, con el verde Torino del Trotta Competición tras superar a Ebarlín y terminar segundo ; el último escalón del podio fue para el “Mago” Juan José Ebarlin, con el Chevrolet Camaro del EZEB Team.

El campeonato, cumplidas 9 carreras: 1ro. Julián Santero: 239,5 puntos, 2do. Marcelo Agrelo: 234, 3ro. Mauricio Lambiris: 216, 4to. Juan Martín Trucco: 216, 5to. Agustín Canapino: 211,5 puntos.

La próxima carrera, 10ª. del campeonato que cierra la etapa regular, será el 24 de agosto en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires.

Panorama – 50 vueltas

1º Martín Vázquez (Dodge Challenger) 1h31’064/1000

2º Facundo Chapur (Torino) a 0’925/1000

3º Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) a 1’324/1000

4º Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) a 9’179/1000

5º Germán Todino (Ford Mustang) a 18’888/1000

6º Matías Canapino (Chevrolet Camaro) a 19’631/1000

7º Juan B. De Benedictis (Ford Mustang) a 19’982/1000

8º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 25’486/1000

9º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 26’350/1000

10º Christian Ledesma (Chevrolet Camry) a 29’770/1000