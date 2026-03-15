Marcelo Ciarrocchi ganó en el Callejero Parque de la Ciudad

Con Ford Mondeo, se quedó con la victoria en el TopRace V6 que se corrió este domingo en Buenos Aires por la apertura del 32º campeonato.

Con altas temperaturas y un buen marco de público, se puso en marcha el 32° campeonato de Top Race YPF Energía Argentina con un gran evento en el circuito Callejero Parque de la Ciudad, epicentro del “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA Turboclean”, donde Marcelo Ciarrocchi se quedó con la victoria con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport.

El piloto de Almafuerte, Córdoba se quedó con la primera competencia de la temporada en la categoría más potente de la Argentina, logrando avanzar desde el quinto lugar con el vehículo que le prepara la estructura de Fabián Colombini.

En un principio al apagarse el semáforo quien tomó la punta fue Roberto Lobay con el Chevrolet Cruze #28 del LFB Racing Team sobre Julián Ramos que estaba buscando la cuerda por afuera, pero al final no lo lograba. Atrás Ciarrocchi conseguía aguantar su puesto sobre Facundo Aldrighetti.

Pasando las primeras vueltas Marcelo lograba avanzar sobre Nereo Queijeiro que debía abandonar por un inconveniente con el neumático derecho por pegarle al paredón en el segundo sector del trazado urbano. Con menos de 15 minutos de carrera tuvo al cordobés nuevamente pasando con una maniobra quirúrgica sobre Diego Verriello.

En los últimos minutos de competencias Julián Ramos debía desertar de la carrera por problemas en los frenos de su Lexus #54 del JLS Motorsport-Corsi Sport, dando así el lugar al subcampeón argentino de Top Race. Pasando las vueltas por detrás de su compañero tenía a Facundo Aldrighetti logrando una gran recuperación del sexto al tercer lugar.

Llegando a los dos últimos minutos de carrera Marcelo Ciarrocchi conseguía superar a Roberto Lobay, al igual que su compañero, Aldrighetti. Fue victoria de Marcelo Ciarrocchi quien con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport completó las 22 vueltas en 30m34s077/1000 a una velocidad promedio de 126,001 km/h. El de Almafuerte se convirtió en el tercer piloto en la historia del Top Race en ganar en circuitos urbanos.

Facundo Aldrighetti con el Chevrolet Cruze #1 del Halcón Motorsport terminó segundo a 262/1000 cerrando el “1-2” del equipo de Fabián Colombini mientras que el debutante Roberto Lobay con el Chevrolet Cruze #28 del LFB Racing Team completó el podio. El piloto de Puán, Buenos Aires, logró el triundo en la Copa Master.

Diego Verriello (Fiat Cronos #101 – Octanos Competición), Juan Pablo Traverso (Fiat Cronos #17 – Octanos Competición), Federico Montans (Lexus #26 – JM Motorsport), Adrián Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición), Carlos Guttlein (Lexus #33 – Guevara Competición), Pedro Mariezcurrena (Fiat Cronos #133 – Octanos Competición) y Darío Necochea (Fiat Cronos #76 – Octanos Competición) completaron los diez primeros.