Marcelo Gallardo es nuevo DT del Al-Ittihad de Arabia Saudita

[EXCLUSIVA MUNDIAL]



Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de #AlIttihad



Marcelo Gallardo is the new coach of #AlIttihad



ℹ️ مارسيلو جاياردو مدرباً جديداً لـ #الاتحاد



✳️Así me lo confirman fuentes oficiales del club pic.twitter.com/hjUHquPFEZ