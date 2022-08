Marcha en El Maitén por dos desaparecidos y el último mensaje del joven

Los vecinos de El Maitén se movilizaron este lunes por las calles de la ciudad por la desaparición de un abuelo, del cual no se sabe nada desde desde hace un mes, y de un joven que fue visto por última vez el pasado jueves.

La marcha, según Radio 3, incluyó una “parada” frente a la comisaría de la ciudad, donde los vecinos con aplausos y al grito de “justicia” reclamaron por el esclarecimiento de los hechos.

En cuanto a los desaparecidos, cabe mencionar que se trata de Aurelio Calfiqueo, de 72 años, y de José Cretton, de 18 años.

Don Aurelio fue visto por última vez el 25 de junio pasado, y desde entonces se han realizado allanamientos y extensos rastrillajes, con perros especializados; pero no se ha podido dar con su paradero.

Con respecto al joven, que es oriundo de Esquel pero que vive en El Maitén con su pareja, de 38 años, se indicó que fue visto por última vez el pasado jueves.

Según consta en la denuncia realizada en la Comisaría, el joven Crettón antes de irse le envió un Whatsapp a su pareja que decía: “amor me voy, he estado pensando que esto nunca va a funcionar. Estoy algo cansado de estar solo y, para serte sincero, conocí a otra persona. No te preocupes en llamarme, quiero empezar algo nuevo y ella es casi de la misma edad mía. Te llamaré más adelante. Beso amor, adiós”. Tras ello, el joven apagó su celular.

Con su movilización, los vecinos buscan que las autoridades fortalezcan los operativos de búsqueda.