Marcharon para exigir Justicia por los asesinatos de Lautaro Labbe y Adrián Cárdenas

Familiares, amigos y vecinos de Lautaro Labbe se manifestaron por segunda vez en las calles céntricas de Comodoro para exigir Justicia por el crimen del joven de 16 años que fue asesinado.

Además, se le sumaron familiares de Adrián Cárdenas (27 años) que fue baleado el 15 de octubre del año pasado cuando se dirigía junto a un amigo a disputar un partido de fútbol en barrio 9 de Julio. Por este último homicidio, no hay detenidos, ni imputados.

Cristina Cárdenas continúa firme en la búsqueda de Justicia contra los policías imputados en la causa de “gatillo fácil” que se cobró la inocente vida del joven Lautaro Labbe, de sólo 16 años.

El adolescente del barrio San Martín fue alcanzado por un disparo en la cabeza la madrugada del martes 18 de abril parte de uno de los policías de la Seccional Séptima que llegó a intervenir en las calles Huergo y los Claveles.

Los uniformados acudieron por los llamados de los vecinos por un supuesto robo en la cuadra, pero no se registró ningún delito, según investigó la Fiscalía. Lautaro caminaba junto a un amigo y el policía Simón Cruz le disparó por la espalda y a la cabeza. El joven estuvo internado ocho días y falleció el 26 del mismo mes en el Hospital Regional.

A partir de la muerte de Lautaro, las autoridades judiciales imputaron a los policías Cruz, Raúl Colque, Lautaro Valenzuela y Marcelo Ortiz. El primero fue quien disparó para el fiscal y fue imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por la condición de funcionario y por el uso de arma de fuego, y le dictaron la prisión preventiva por tres meses.

Los restantes efectivos quedaron acusados por el delito de encubrimiento del homicidio agravado, y la defensora de la madre de Lautaro pidió investigar a una quinta integrante que también habría participado de las maniobras de encubrimiento del asesinato.

Cristina Cárdenas, madre de Lautaro, este lunes, explicó a La Petrolera que “hoy llevo un gran dolor en mi alma, en mi vida, por la muerte de mi hijo. Mañana, será la segunda audiencia y se va a imputar a la quinta policía y esteremos presentes”.

“Pedimos que se haga Justicia porque a mí la vida de mi hijo no me la devuelve nadie. Ahora, me queda lucharla y seguir peleándola y que le den la condena que le tiene que dar y que sean imputados estos policías” sostuvo la mujer quien agregó que “me arrebataron la vida de mi único hijo”.

EL ASESINATO DE ADRIAN CARDENAS: SIN DETENIDOS, NI IMPUTADOS

El homicidio de Adrián Cárdenas se produjo durante los primeros minutos del domingo 15 de octubre del 2022, en el barrio Las Flores. El ataque ocurrió cuando Adrián Cárdenas y un amigo se dirigían a jugar al futbol. El joven fue alcanzado por un disparo y murió en la guardia médica.

De acuerdo a la información oficial, el ataque armado que se cobró la vida de Adrián Cárdenas, de 29 años, ocurrió a las 0:05 en el pasaje Quilmes y calle Los Ajenjos, a escasos metros de la avenida Rivadavia.

La víctima vivía frente al lugar donde lo mataron. El testigo y amigo de Adrián, relató a la policía que ambos caminaban por Los Ajenjos en dirección a Rivadavia a jugar al fútbol. Desde el pasaje apareció un auto de color blanco y sus ocupantes efectuaron tres tiros. Uno de los proyectiles alcanzó a Cárdenas a la altura de uno de sus hombros y cayó al piso.

Familiares del herido lo trasladaron de urgencia a la guardia del Hospital Regional donde minutos después Cárdenas falleció como consecuencia de la herida de arma de fuego

La madre Adrián, hoy estuvo en la marcha y aseguró que sus familiares “esperamos que la justicia me dé un responsable de la persona que lo asesinó. Hoy nos tocó a nosotros y mañana le puede pasar a cualquiera. A mi hijo lo asesinaron y necesita Justicia, por lo menos para que nosotros los familiares y amigos de él estemos tranquilos”.