Marcia Larrauri apunta al Mundial Master de Chile

Marcia Larrauri, ciclista de montaña de categoría Master A se reunió con el titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, para planificar su calendario anual de la temporada 2026.

La comodorense se consagró campeona argentina en el Abierto Argentino de XCO en San Luis en julio pasado, luego de recuperarse de una fuerte caída en entrenamientos dos meses antes. Asimismo, fue subcampeona argentina en las modalidades Ebike (bicicleta eléctrica) y Short Track, mientras que a nivel sudamericano se quedó con tres medallas de bronce en esas tres modalidades XCO, XCC (Short Track) y Ebike, siempre en categoría Master A (35-39 años).

“En 2025 empecé a competir a mitad de año, dos meses después del accidente, en una competencia local y en junio ya me fui al Argentino en Tucumán. En julio fue la fecha única en San Luis y allí me coroné campeona argentina. Después en el Sudamericano de Chile hice bronce en las tres categorías: Ebike, XCC (short track) y XCO. Eso fue lo más relevante luego del accidente, pude coronarme a nivel nacional y lograr podios sudamericanos”, expresó.

“Ahora le traje el calendario a Hernán de la primera parte del año. La fecha más importante será el Mundial que tendremos en marzo en Nevados de Chillán en Chile y en febrero arranca el campeonato argentino. Este año lo dividieron en dos, el Abierto Argentino y una Copa Argentina, serán dos campeonatos paralelos. La Copa Argentina se corre en Neuquén, a fines de febrero y luego en Salta y San Juan”, describió Marcia Larrauri.

“En la última semana de marzo será el Mundial y a principios de abril sigue el campeonato argentino fecha única de todas las modalidades XCO y Cross Country en Mendoza. La idea es estar en todas esas competencias. También desde fines del 2025 soy embajadora de Husqvarna (Ebike) y de Felt (bici de gravel) así que también voy a estar compitiendo en esas disciplinas en el 2026”, contó la atleta comodorense.

“La verdad que las reuniones con Hernán siempre son super positivas. Ya tenemos una manera de trabajar que es presentar el calendario dos veces al año, generalmente de cada semestre. Super positivo, hay apoyo para poder afrontar las carreras que se vienen. Son más de seis años, que sin ese apoyo no podría participar de todas esas competencias”, explicó Marcia Larrauri.

“Es muy difícil, muchos optan por ir a una o dos carreras anuales, porque realmente el gasto es enorme. Super agradecida porque si no fuese por este apoyo, no podría haber hecho mi carrera deportiva ni lograr todo lo que logré hasta ahora. Además, esto no pasa en otros lados. El apoyo para un calendario, y además que si queremos hacer eventos en la zona contamos con todo el apoyo, con un Hotel Deportivo, organización y logística. Tenemos algo que no ocurre en ningún otro lugar del país”, cerró.