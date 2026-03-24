Ian Subiabre está entre las 50 promesas del fútbol mundial

El juvenil delantero comodorense que juega en la Primera de River Plate, figura en el puesto 36º del ránking a nivel Sub 20 de fútbol que publicó el medio inglés Goal.

El nombre del joven delantero comodorense Ian Martín Subiabre, figura dentro de las 50 promesas más importantes del mundo a nivel sub 20 de fútbol. El jugador, surgido de Comisión de Actividades Infantiles y actualmente juega en la Primera división de River Plate, figura en el puesto 36º del ránking -NXGN 2026- que publicó este martes el medio inglés Goal.

Sobre él, el informe remarca: “Con Julián Alvarez, Enzo Fernández y Franco Mastantuono entre sus recientes éxitos, la cantera de River Plate ha estado imparable en los últimos años, y existe la firme convicción de que Ian Subiabre podrá seguir los pasos de los últimos productos del club argentino.

Capaz de jugar como delantero centro o en la banda derecha, este jugador de 19 años ha sido vinculado en el pasado con equipos como el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool, y si Subiabre consigue mantener el puesto que se ha ganado últimamente en la alineación del River, su fichaje por un equipo europeo no debería tardar en materializarse”.

Además del chubutense Subiabre, que se encuentra trabajando con la Selección Argentina Sub 20, otro de los argentinos que aparece es Franco Mastantuono (4º), ex River y actual futbolista del Real Madrid de España.

Otro futbolista del “Millonario”, que aparece dentro del Top 50 es el ecuatoriano Kendry Páez (20º), que pertenece al Chelsea de Inglaterra, y quien actualmente es otro de los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet.

Los primeros diez que integran el ránking son los que a continuación se detallan:

1º Lamine Yamal (Barcelona/España)

2º Estevao (Brasil/Chelsea)

3º Pau Cubarsí (Barcelona/España)

4º Franco Mastantuono (Real Madrid/Argentina)

5º Lennart Karl (Bayern Múnich/Alemania)

6º Max Dowman (Arsenal/Inglaterra)

7º Luka Vuškovi (Hamburgo/Croacia)

8º Ayyoub Bouaddi (Lille/Francia)

9º Geovany Quenda (Sporting Lisboa/Portugal)

10º Ethan Nwaneri (Olympique Marsella/Inglaterra)