Marcia Larrauri: "el Mundial de Australia es mi gran objetivo"

La ciclista de montaña Marcia Larrauri se reunió con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, en vistas a la planificación de su calendario anual, que tiene grandes compromisos en el primer semestre. Además de apuntar a la primera fecha del Abierto Argentino en Comodoro, tiene como objetivo volver a representar a Argentina en el Mundial Australia 2025 en mayo, en lo que será su último año en la divisional Master A.

“Como siempre Hernán en cuanto lo llamamos, me recibe. En esta oportunidad traje el calendario del primer semestre, pensando en el Mundial que será en mayo en Australia, el cual es mi gran objetivo de este año. También apuntando al Abierto Argentino, que tendrá cuatro fechas y la primera es en Comodoro. Algo que es un alivio, poder arrancar acá en casa, un viaje menos. Y estar de local en un circuito mítico como es El Infiernillo para mí es un lujo total”, comentó Marcia Larrauri.

“Por ultimo en julio está la fecha única del Campeonato Argentino, así que eso es lo que vine a mostrarle a Hernán y a plantear que todos los objetivos del año están en este primer semestre. Apuntando también que después de casi 10 años es mi último año en la categoría Master A, por eso fue plantear querer ir al último Mundial en esta categoría, último Argentino, último Abierto. Una categoría que me trajo muchas alegrías, muchos títulos que traje a Comodoro. Apunto a traer nuevamente esos títulos en el 2025”, añadió la ciclista comodorense.

“Lo que más preocupa es el Mundial. Quería saber si iba a contar con el apoyo, y me lo están dando así que muy feliz porque sé que estaré en el Mundial Australia 2025, así que super agradecida a Hernán que siempre me recibe, y a toda la gente de Deportes”, expresó Larrauri, que tuvo un 2024 no tan satisfactorio en cuanto a sus aspiraciones y rendimiento, aunque lo cerró nada menos que con un título sudamericano.

“El campeonato sudamericano me dio las ganas de apuntar a un 2025 más fuerte. La vara está bien alta, estamos a un mes de la competencia en Comodoro y competiremos en un circuito que yo conozco de punta a punta, por más que tenga pequeños cambios. Es durísimo, comparado con otros circuitos. Tiene mucho ascenso, este año será más técnico, mayor dificultad, saltos y obstáculos. Super expectante y sabiendo que en casa siempre nos va bien, y si hay viento ya sabemos a qué nos enfrentamos”, apuntó.

“Agradecer nuevamente al Ente que hace muchos años me apoya y me reciben de la mejor forma. A los sponsors locales como Punto Patagonia y Bike Tubeless, que hace años que me acompañan. Todo eso se agradece un montón, porque para un deportista la ayuda es muy importante”, cerró.