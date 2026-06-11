Marcos Senesi fue convocado por Scaloni

El defensor fue confirmado este jueves como reemplazo de Leonardo Balerdi, quien fue desafectado por lesión.

El futbolista Marcos Senesi fue convocado este jueves por el entrenador Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El flamante refuerzo del Tottenham Hotspur de Inglaterra resultó el elegido para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien fue desafectado hace pocos días por lesión.

Tras varias horas de dudas e incertidumbre, finalmente el cuerpo técnico se inclinó por el defensor, de 29 años, surgido de San Lorenzo y que disputó la última temporada en el Bournemouth de la Premier League inglesa.

Con 39 partidos contando todas las competiciones, Senesi fue una pieza clave en un Bournemouth que consiguió una histórica clasificación a la Europa League. A su entrenador, Andoni Iraola, le sirvió para firmar por el Liverpool y al propio zaguero argentino para sumarse a un Tottenham que viene de capa caída tras haber peleado el descenso.

Fue convocado por primera vez a la Selección Argentina de cara a la Finalíssima del 2022, con la curiosidad de que para esa fecha FIFA también fue citado por Italia, rival al que derrotó el conjunto de Scaloni en Wembley.

Debutó a los pocos días en un amistoso ante Estonia y desde entonces sumó otros partidos, aunque ninguno oficial. Disputó 90 minutos en la victoria por 1 a 0 ante Venezuela del 10 de octubre del año pasado y el çultomo fue ante Mauritania en Buenos Aoires el último de 27 de marzo.