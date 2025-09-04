María Guerreiro y Tomás Barrios Díaz visitaron Chubut Deportes

Los destacados nadadores de aguas gélidas, tras su excelente actuación en la Copa Mundial de Natación de Invierno en El Calafate, se reunieron con Milton Reyes.

Este jueves, el presidente de Chubut Deportes Milton Reyes, recibió en su despacho a los nadadores chubutenses de aguas gélidas, María Laura Guerreiro y Tomás Barrios Díaz, tras lo que fueron sus destacadas actuaciones en la Copa Mundial de Natación de Invierno, desarrollada en El Calafate, entre el 4 y 10 de agosto, evento que les valió la clasificación a su próximo gran objetivo: el Mundial de Finlandia 2026.

Durante el encuentro, los deportistas repasaron su actuación en la provincia de Santa Cruz, que les dejó un total de 15 medallas para Chubut, plantearon sus próximos objetivos y agradecieron el respaldo recibido por parte del ente.

“MUCHOS OBJETIVOS POR LOS CUALES TRABAJAR”

Tras la reunión, los nadadores dialogaron con el área de Prensa de Chubut Deportes y en primer término, María Laura Guerreiro señaló que “tuvimos un muy buen encuentro con Milton Reyes, en el cual pudimos plantear todos los proyectos que tenemos por delante. Fue muy productivo y desde ahora tenemos muchos objetivos por los cuales trabajar”.

En este sentido, la nadadora agregó que “hablamos de cómo venimos desarrollando esta actividad, que está creciendo en el mundo y nuestro país. Tenemos la geografía y el clima ideal para el desarrollo de esta disciplina. Es un deporte de países nórdicos y nosotros estamos intentando competir en esos entornos, por eso queremos encarar la participación en el Mundial de Finlandia. Es interesante porque es un entorno ubicado a 60 kilómetros del círculo polar ártico, así que es totalmente extremo, algo a lo que no hemos estado expuestos anteriormente, con temperaturas de aire que oscilan entre -15° y -17° y aguas en 0°, asique expectantes de todo lo que va a suceder”.

En el cierre, Guerreiro remarcó que “antes del Mundial tenemos la cuarta fecha del circuito de la Copa del Mundo en Suecia y por cercanía, la idea es poder estar en los dos. Por suerte contamos con el respaldo de Chubut Deportes, como desde el inicio de actividad, asique estamos muy contentos y agradecidos”.

“ORGULLOSO DE PODER PRESENTAR A CHUBUT”

Por su parte, Tomás Barrios Díaz manifestó que “con Milton siempre tuvimos diálogo y respuestas positivas, pero hoy fue la primera vez que lo conocimos en persona y estamos muy contentos de seguir recibiendo el apoyo de Chubut Deportes, que resulta fundamental para poder seguir logrando los objetivos internacionales que nos trazamos y que son importantes, no solamente para nosotros, sino también para la provincia. Chubut tiene un muy buen nivel en esta disciplina y estoy orgulloso de poder representar a la provincia, a la Argentina y la Patagonia en estos eventos internacionales de tanta importancia, en lugares que son pioneros en esta disciplina”.

En la continuidad de la charla Barrios destacó que “Chubut fue la provincia que más medallas trajo de la Copa Mundial (15 en total) y podemos decir que somos referentes de esta actividad en la Patagonia. Básicamente esto se logra, primero por resultados obviamente, pero también por el respaldo recibido por provincia, por Comodoro Deportes y por toda la gente que nos apoya en redes, sin ellos no sería tan fácil de alcanzar todo lo que logramos”.

En el final, haciendo referencia al Mundial de Finlandia que se viene y su expectativa, Barrios reconoció que “es un desafío más que importante. Es un campeonato que se hace cada dos años. Será el próximo gran objetivo y se anuncia que en 2028, se haría en El Calafate. Queremos

demostrar que la Patagonia y Chubut tienen el nivel para competir en este certamen e iremos con todas las ganas de demostrarlo y dejar a la provincia lo más alto posible, como en cada competencia”.