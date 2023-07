Mario Massaccesi reveló cómo descubrió una infidelidad: "Me volví llorando"

Mario Massaccesi siempre tuvo un perfil bajo respecto a su vida privada. Por este motivo, el presentador del TN Central sorprendió a todos cuando en la emisión del martes dio detalles de un episodio de infidelidad que vivió en 2005, durante el pase con su colega, Diego Sehinkman, conductor de Solo una vuelta más.

El periodista aseguró que sospechaba de un engaño y decidió comprobarlo más allá del dolor que sentía por esta traición. “No sabés el quilombo que se armó. Me quedé esperando hasta que terminaran de hacer la cosa chancha...”, señaló el periodista, a corazón abierto. Fue entonces cuando su compañero le pidió si por favor podía contar con más detalles el episodio.

“Yo sabía que había algo raro. Entonces fui hasta la puerta, me quedé esperando y entonces vi que alguien que no era yo tocó timbre, se asomaron, tiraron (por la ventana) la media con la llave y la persona entró. Dos más dos, cuatro”, explicó Mario mientras Diego lo escuchaba atentamente.

“Yo soy un gran investigador. Me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro, qué luces se prendían y qué ventanas se cerraban. ¡Pum! Ahí estaba. Entonces dije ‘hay que esperar’, para denunciar hay que esperar la prueba, sino no hay denuncia”, agregó Massaccesi.

Sehinkman hizo una metáfora sobre este episodio: “No caía una media, caía un puñal”. El periodista admitió que fue doloroso ver el engaño: “Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces”. Cuando le preguntó si había sido engañado, Diego contestó: “Mirá, explícito no lo sé. Pero uno está en el mercado desde los 16 años. ¿Quién no se ha comido un caño?”, se sinceró.

“Hay una intuición, como una intuición de madre. Hay un momento en que vos te das cuenta internamente que te están cagando y te están cagando”, afirmó Massaccesi. Pero su colega argumentó que no siempre es así: “Hay muchos escándalos que se podrían evitar. Muchas veces hay olfato equivocado”.

Por último, Mario agregó: “Sí, pero si tenés la firme convicción y además la podes comprobar, quiere decir que no es una intuición falsa, es real”.