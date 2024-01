Marixa Balli acusó a un político de no devolverle una gran suma de dólares

Marixa Balli habló sin filtros y reveló el problema que atraviesa actualmente, luego de haber salido como garante para uno de sus amigos. Sin problemas, aprovechó para mandar al frente al causante del conflicto y aseguró que se trata de un político muy importante.

La conversación se dio cuando Ángel De Brito notó una actitud extraña por parte de la panelista y le consultó si estaba todo bien. “Estoy tranqui. Hoy me tomé un ansiolítico, así que tengan cuidado porque está heavy hoy y si exploto...”, contestó, causando intriga entre sus compañeras que quisieron saber qué le había pasado.

“Cosas de la vida porque a la Balli le pasa de todo un poco... Salí de garante... quilombos”, comenzó, dando a conocer el principal motivo de su estrés. “Pero no es problema del que le salí de garante, sino del que no me quiere devolver la plata que pusimos en dólares”, aclaró Marixa.

Ángel De Brito se sorprendió con el problema de la panelista y, en un tono humorístico, se ofreció a mandar al frente a esa persona que le está causando esta complicación. La panelista no lo dudó y tiró una bomba: “Sí, obvio porque encima es político”.

“Que se prepare porque yo le digo que si mañana no se soluciona, explota todo”, advirtió con un tono amenazante. El conductor y los panelistas se sorprendieron con la revelación e indagaron en el perfil del funcionario. “¿Es un político de la actividad?”, consultó De Brito.

“Es groso, groso. Tiene muchos departamentos”, profundizó Balli, dando a conocer que también se dedica a alquilar varios de sus inmuebles. “Y claro, si trata así a la gente, ¿cómo no va a tener departamentos?”, se molestó.

Pese a su visible enojo, algunas panelistas continuaban sin comprender el problema que estaba atravesando, por lo que explicó: “Yo salí de garante de unos amigos que le alquilaron a un político groso”. Sus compañeras no dejaron de hacerle preguntas sobre la identidad del político y, si bien no quiso decir el nombre, aseguró: “Fue presidente de algo muy importante, en un cargo grosísimo”.

“Mejor que mañana reaccione porque yo no voy con chiquitas”, sentenció Marixa Balli, dándole un ultimátum al funcionario que le estaría debiendo una considerable suma en dólares.

Fuente: TN