Marixa Balli al frente de las denuncias por maltrato animal en Trelew

Los recientes casos de maltrato animal denunciados en Trelew llegaron a la exvedette y empresaria Marixa Balli, quien se comprometió a viralizar el reclamo los grupos de rescatistas y a colaborar para que la Justicia actúe.

Desde el 2016, Marixa Balli tiene una faceta no tan conocida como activista de una ONG que se involucra en los casos de maltrato animal para que no queden impunes. La cantante y ex vedette utiliza su llegada al mundo del espectáculo para visibilizar muchos casos que de otra forma quedarían invisibilizados.

Sin ir más lejos, en estos días tomó la posta en un operativo de rescate de un caniche que había desaparecido y aparentemente estaba secuestrado en Devoto.

La empresaria está atenta a los casos de maltrato animal que suceden en todo el país, y Trelew en Chubut no es la excepción. "Yo me involucro hace mucho tiempo, desde 2016, en el maltrato animal para colaborar y ayudar a la gente que a veces no tiene ni voz ni voto, entonces nos unimos", declaró recientemente a Pararazzi.

Hace una semana, desde el Refugio Callejeros denunciaron en las redes sociales que habían encontrado un perro mutilado y aparentemente quemado cerca del río Chubut, en el barrio Los Teros, que horrorizó a los vecinos.

Al animal, que fue encontrado por un hombre que había ido a pescar, a simple vista le habían arrancado las cuatro patas y las dos orejas y parecía que además lo habían prendido fuego.

Jornada pudo acceder a las pericias que establecían que el perro hallado mutilado era un salchicha, llevaba muerto más de diez días, pero no tenía signos de haber sido quemado.

La Policía que intervino en el caso cree que pudo haber sido atropellado y descartado. También todo conduce a pensar que las patas fueron arrancadas por otros animales carroñeros.

Por lo pronto, el caso por maltrato animal estaría a punto de cerrarse, ya que no hay indicios de la participación de terceros.

El otro caso que preocupa a los rescatistas y vecinos es el de una persona de Trelew que supuestamente habría maltratado animales.

La denuncia fue radicada este miércoles por la titular de la organización, Sandra Jaques, quien ahora está juntando firmas y preparando una movilización.

Enterada de esto, Marixa Balli se comunicó con ella para solidarizarse con estas acciones judiciales y prometió llevar estos casos a los medios nacionales para que cobren visibilidad en todo el país.

Fuente: Jornada