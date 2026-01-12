Mark Ruffalo tildó de "delincuente condenado" y "pedófilo" a Donald Trump

La estrella de Hollywood, una de las más activas a la hora de manifestarse políticamente, se sumó a la campaña #BeGood con un pin en su solapa.

Actor consagrado, Mark Ruffalo es una de voces más firmes del activismo progresista en Hollywood, con un compromiso sostenido en causas tanto ambientales como sociales y políticas. Este domingo, durante la alfombra roja de los premios Globo de Oro, el protagonista de Pobres criaturas aprovechó la oportunidad para manifestarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que uno de sus agentes asesinara a una mujer de 37 años en Minneapolis la semana pasada y para criticar con vehemencia a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. “Es la peor persona”, disparó.

La primera manifestación política de la velada Ruffalo la hizo a través de su look: sobre la solapa de seda del saco blanco que eligió llevar para la ocasión llamó la atención un pin blanco con la leyenda en letras negras “Be good” -“sé bueno”, su traducción al español-. Luego de posar junto a Sunrise Coigney, su mujer, para los flashes, el actor se detuvo para charlar con el cronista de USA Today.

“Es por Renee Nicole Nicole Good, que fue asesinada”, explicó Ruffalo ante la primera pregunta del periodista mientras señalaba la solapa de su traje. Así, el actor dejó en evidencia el juego de palabras de su accesorio: “Sé bueno”, pero también “Sé Wood”, en alusión a la poeta estadounidense y madre de familia que murió luego de ser baleada durante una redada contra inmigrantes en la ciudad en la que vivía. El episodio generó fuertes críticas y cientos de manifestaciones en el país liderado por Trump.

“Tenemos un vicepresidente que miente sobre lo que está pasando”, continuó el actor sobre James David Vance sin mediar pregunta. Luego, atacó en forma directa al líder republicano tanto por su política internacional como por sus causas judiciales y su accionar contra los inmigrantes. “Estamos en medio de una guerra con Venezuela, que invadimos ilegalmente. Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. La única cosa que le importa es su propia moral. Pero el tipo es un delincuente condenado o un violador condenado. Es un pedófilo. Es la peor persona. Si dependemos de la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, estamos en un gran problema”, argumentó.

“Así que esto es por ella, esto es por la gente en Estados Unidos que hoy está aterrorizada y asustada. Sé que soy uno de ellos. Amo este país y lo que veo que está pasando aquí no es no es Estados Unidos”, completó antes de volver a la alfombra roja.

Mark Ruffalo no fue el único que se mostró con el pin “Be Good”: Wanda Sykes, Jean Smart y más estrellas se sumaron a la iniciativa. También lo lucieron Ariana Grande y Natasha Lyonne. “Por supuesto que esto es para la madre que fue asesinada por un agente de ICE”, dijo Sykes en un breve ida y vuelta con Variety. “Sé que hoy hay gente marchando y todo eso, y tenemos que alzar la voz”, continuó. “Tenemos que salir y terminar con este gobierno corrupto porque es horrible lo que le están haciendo a la gente”.

Jean Smart, por su parte, le explicó a Entertainment Tonight que “todo está un poco eclipsado por todo lo que está sucediendo ahora mismo” en los Estados Unidos. “Siento que estamos en un punto de inflexión”, analizó, un rato antes de quedarse con una de las preciadas estatuillas por su labor en Hacks. “Espero que la gente mantenga la calma porque creo que eso es lo más difícil. Requerirá mucha valentía y preocupación, pero creo que es importante”.

Por último, Smart señaló la importancia de hablar del tema, y en consecuencia de llevar el prendedor. “Sé que hay personas a las que les resulta molesto que los actores aprovechen las oportunidades para hablar de cuestiones sociales y políticas, pero no estoy aquí ahora hablando como actriz. Estoy aquí hablando como ciudadana y madre, y espero que la gente lo entienda”, continuó.