Le ganó por decisión unánime a la trelewense Sabrina Evans en la modalidad K1 y festejó en la cuarta edición del Festival de Kickboxing Ayohuma “Mujeres de Acero”.

Marlene "La Frutillita" Balbuena se quedó con el título Ayohuma

El último sábado, en el Gimnasio municipal Nº1, se realizó la cuarta edición del “Ayohuma, Mujeres de Acero”, festival de kickboxing que fue organizado por CFC Producciones con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

La velada exclusivamente femenina tuvo 16 peleas preliminares, seis combates semi-pro y tres profesionales. Asimismo, en la previa también se desarrolló la Liga Patagónica Amateur y Formativa.

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En el cierre de la extensa jornada, Marlene Balbuena debutó como profesional en la modalidad K1 y lo hizo de manera exitosa al vencer a Sabrina Evans, integrante de Barak Gym de Trelew. Por decisión unánime, en una pelea que duró 4 rounds, “La Frutillita” se quedó con el título Ayohuma en la categoría hasta 56 kilogramos.

“Marlene (Balbuena) fue totalmente superior a su rival, dominó los tiempos, dominó la pelea de principio a fin, haciendo un hermoso K1. Sabrina Evans venía de ganarle a Agostina Brodersen y Marlene la superó por muchísimo. Estamos muy contentos, pudo consagrarse campeona profesional K1. Hizo una gran pelea nuestra campeona, dejando el título en la ciudad”, expresó Axel Hernández (entrenador del Dojo Samurái).

En tanto que, en el combate de semifondo de kickboxing tradicional, Paula “Dinamita” Lemos tuvo una soberbia actuación y derrotó por nocáut técnico a Lucía Aguilar (Ni Jiang de Puerto Madryn) en la categoría hasta 58,500kg.

RESULTADOS DE LA VELADA PRINCIPAL

Peleas Pro-Am (Semipro)

- Laura Olivera (GFC) venció a Mía Maya (Chino Team) en la categoría hasta 57,500kg.

Título LPAF WKC

- Lucía Maldonado (Team Ares) derrotó a Abril Saavedra (Dojo Samurai) en la categoría hasta 51,500kg.

Título infantil Ayohuma

- Cristal Rodríguez (GFC) le ganó a Zoe González (Chino Team) en la categoría hasta 39kg.

Defensa Título LPAF WKC

- Iara Escobar (Ni Jiang) venció a Alumine Aibar (Dojo Samurai) en la categoría hasta 57,500kg.

Título LPAF WKC

- Dafne “Tanquecito” Ayala (Dojo Samurai) derrotó a Aldana Bobadilla (Team Wolf) en la categoría hasta 63,500kg.

Copa Rihen

- Candela “La Pantera” Bahamonde (GFC) venció a Angeles Bustos (Team Gavilanes) en la categoría hasta 52,500kg.

Peleas profesionales

Copa Igualdad y Paridad (Kickboxing tradicional)

- Fátima “La Acero” De Angelis (Ni Jiang) le ganó a Johana Alonso (Etakki Dojo) en la categoría hasta 60kg.

Semifondo título Ayohuma (Kickboxing tradicional)

- Paula “Dinamita” Lemos (Muñoz Fight Club) venció a Lucía Aguilar (Ni Jiang) en la categoría hasta 58,500kg.

Fondo Profesional título Ayohuma (Kickboxing K1)

- Marlene Balbuena (Dojo Samurai) derrotó a Sabrina Evans (Barak Gym) en la categoría hasta 56kg.