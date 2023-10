Martiniano Dato: "estoy viviendo un sueño"  

El base juvenil entrerriano de 19 años está jugando su primera temporada en Gimnasia. "Es increíble lo que viví las dos semanas pasadas, porque no pensaba vivirlo tan pronto", admitió.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia retomó este jueves en el Socios Fundadores sus entrenamientos con miras al partido que jugará el sábado como local ante Olímpico de La Banda por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo, que conduce Martín Villagrán volvió al trabajo luego de dos días de descanso, tras su gira por Montevideo donde logró clasificarse al Super 6 de la Liga Sudamericana y los dos partidos -ante Boca Juniors y Ferro Carril Oeste- que jugó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la fase regular de la LNB.

Este jueves trabajaron todos. Hicieron físico y luego lanzamientos al aro, mientras que por la tarde volverán a trabajar. El viernes por la mañana entrenarán, mientras que a la tarde tendrán libre.

Luego del entrenamiento, el base juvenil paranaense Martiniano Dato mantuvo su primer contacto con El Patagónico.

El talentoso jugador de 19 años, que viene de Central Entrerriano de Gualeguaychú, habló sobre su llegada al equipo, lo ilusionado que está en su primera campaña con Gimnasia y los objetivos que tiene.

"En lo personal estoy viviendo un sueño. Es increíble lo que viví las dos semanas pasadas, porque no pensaba vivirlo tan pronto. Era uno de mis sueños, pero no pensaba que se dé tanto rápido", admitió.

Con respecto a cómo se dio su llegada a Gimnasia, el juvenil afirmó: "tuve una buena temporada en el Torneo Federal con Central Entrerriano y luego surgió el interés de varios clubes de Liga Nacional y de la Liga Argentina. Yo decidí terminar la U19 de la Liga Provincial en Central y después ver a dónde iba a ir. La primera opción que tenía en mente era la de Gimnasia de Comodoro. Vine una semana a probarme, a ver el club, ver cómo trabajaban y que me conozcan. Quedé encantado así que me vine para acá", comentó.

"Los chicos me adaptaron re bien, la semana que vine yo estaba nervioso y ellos me ayudaron a bajar un poco los nervios. El club es hermoso, no lo conocía, solamente por foto. La gente es buena, está organizado, lo del cuerpo técnico está muy bien, hay buena onda y son buena gente que es lo más importante", destacó.

Con pocos partidos, Martiniano Dato pareciera que jugó desde hace mucho tiempo en Gimnasia. Se adaptó rápido y así lo hizo saber cuando dijo que las cosas le salieron como esperaba.

"Por suerte me adapté rápido. Cuando me tocó entrar en Montevideo, lo hice bien, obviamente estaba nervioso, pero por suerte salió todo bien. Solamente entro a la cancha, juego y es lo que me sale hacer".

En otra parte de la nota, Martiniano también comentó sobre cuáles fueron las primeras palabras con el entrenador Martín Villagrán al momento que le tocó ingresar a la cancha. "Me dijo que entre a presionar el balón, a jugar físico, y eso fue lo que hice y con eso lme gané más minutos", sostuvo.

Respecto al objetivo que tiene tras su arribo a Gimnasia, Dato manifestó: "en lo personal, y como todo jugador de básquet, es llegar lo más lejos que pueda, pero acá en Gimnasia es aportarle lo que yo pueda al equipo, ya sea en defensa o en ataque, y siempre empujar para adelante y con positividad".

Gimnasia volverá a jugar este sábado como local y lo hará ante Olímpico. Dato también habló sobre el próximo desafío que tendrá el ’Verde’. "Es un equipo que se armó bien, para campeonar y con un presupuesto alto, pero como los equipos que vinieron a jugar acá, ya saben que es duro por la gente y por la actitud con la que salimos. Se plantean como todos los partidos, pero va a ser duro", afirmó Dato de 1,88 metro de estatura.

Antes de regresar a Comodoro, Gimnasia disputó dos partidos en Buenos Aires, donde logró vencer al candidato Boca (83-82) y luego cayó ante Ferro (96-87).

"Ganarle a Boca nos ayudó mucho en la confianza, ya que veníamos de la Sudamericana con el equipo cargado físicamente, pero salimos a jugarle duro como lo hicimos contra Peñarol. Sacamos una amplia ventaja, después se nos vinieron, pero pudimos llevarnos el partido. Y contra Ferro nos jugó en contra toda la gira que teníamos encima. Tuvimos mucho desgaste físico, jugamos cinco partidos en siete días y se notó. Hicimos un buen juego, pero nos quedamos sin nafta a lo último", sentenció Dato quien también jugó en Regatas de Concepción del Uruguay.

Cabe destacar que Martiniano Dato no solo integra el plantel profesional de Gimnasia, sino que también lo hace en el equipo de la Liga de Desarrollo, que marcha invicto, puntero y con seis victorias en igual número de presentaciones.