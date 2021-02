Más de 200 personas pidieron justicia por Úrsula en Comodoro

Ursula Bahillo fue asesinada a puñaladas por su exnovio policía, a pesar de las múltiples denuncias por violencia de género y pedidos de auxilio. La prohibición de acercamiento y la no entrega del botón antipánico contribuyeron a que Ezequiel Martínez terminara con la vida de la joven de 18 años.

El hecho causó conmoción en todo el país. Es por eso que este miércoles se realizó en todo el país una jornada para pedir justicia por Ursula y por todas las víctimas de femicidios, que ya son más de 40 en lo que va de 2021.

Emilse Saavedra, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y de Juntas y a la Izquierda, aseveró que “estamos reclamando ante un nuevo femicidio. Es sumamente aberrante que Ursula haya realizado 18 denuncias y no se hizo nada”.

En diálogo con El Patagónico, Saavedra aseveró que “el botón antipático queda corto en un caso como este. No es suficiente. El Estado tiene que destinar más presupuesto”.

“Alberto Fernández decía que ponía fin al patriarcado cuando presentó el proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y no se le puso la cara roja de vergüenza. El Ministerio de la Mujer fue creado pero no funciona para nada. Nosotros decimos que es un ministerio unicornio porque no existe. No sirve de nada tener un ministerio que no genera nada”, cuestionó.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felpatagonico%2Fstatus%2F1362195392323010565 #JusticiaporUrsula Comodoro Rivadavia se sumó al pedido de justicia por Úrsula Bahillohttps://t.co/F0CxZAQuym pic.twitter.com/HWkXKL3nj0 — El Patagónico (@elpatagonico) February 18, 2021

“En Comodoro tenemos una sola casa refugio que tiene 9 camas para toda la población. No podemos seguir así. Hablan de un presupuesto que tiene perspectiva de género pero de género no tiene nada”, criticó.

RUMBO AL 8M

La dirigente del MST también se refirió a las asambleas que se realizan los lunes en la plaza de la Escuela 83 para organizar las actividades por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, que este año cae un lunes.

“Habrá una transmisión virtual para todos aquellos que no puedan asistir debido al contexto de la pandemia. La convocatoria la vamos a realizar de todas maneras, pero con las medidas sanitarias que corresponden”, aseguró.

“Este año es muy particular el 8M porque nos encuentra a las trabajadoras de Chubut en una situación difícil por el atraso salarial y por el incremento del desempleo. Trataremos de hacer un festival en la plaza y movilizarnos a partir de las 18. También haremos un documento en conjunto con todas las organizaciones que participen, pero con reclamos nuevos”, describió Saavedra.