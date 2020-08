Más gente de lo habitual en la guardia del Hospital

El número de personas que este fin de semana asistió a la guardia del Hospital Regional fue el más alto de los últimos meses. Un 80% presentaba algún problema respiratorio. Ello permite tener una idea del relajamiento general que se ha producido en la ciudad en los últimos días.

El distanciamiento social continúa siendo una asignatura pendiente para unos cuantos. Basta con observar las calles de Comodoro.

Este episodio llevó a que el personal de Salud afiliado a ATE decidiera no sumarse a las medidas de retención de servicios implementadas por otros sectores, como Educación.

“Salud trabaja solo en la pandemia, en la parte respiratoria. La guardia fue normal por la cantidad de gente que se fue a asistir. Hay mucha gripe; el 80 por ciento fue por algún tema respiratorio; la gente tiene miedo”, dijo Gerardo Coronado, delegado de ATE, en FM Del Mar.

El dirigente sindical señaló además que desde el Ministerio de Educación que conduce Florencia Peratta “no corresponde mandar a hacer limpieza en las escuelas porque la gente no está cobrando el salario. No se puede empezar las clases por la pandemia. ATE no está de acuerdo. Y los sueldos no se están cobrando. La canasta ronda los 60 mil pesos en Comodoro y los sueldos son de 25 mil, además de que se pagan tarde”.

Los estatales aún no cobraron el mes de junio, ni el medio aguinaldo. Y no tienen fecha de cuándo podría cumplirles el gobierno de Mariano Arcioni.

“Es imposible subsistir así. Solo el municipio aporta para que los trabajadores del Estado tengan algún recurso. La estamos pasando mal y ahora salen con las 4500 personas que quiere jubilar el gobierno provincial al 72 por ciento. Se están equivocando”, concluyó el sindicalista.