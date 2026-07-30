Aunque cada vez más jóvenes argentinos logran finalizar la escuela secundaria, el país todavía enfrenta importantes desafíos para reducir las desigualdades educativas.

Más jóvenes terminan la secundaria en Argentina, pero persisten fuertes desigualdades

Un informe reciente revela que casi tres de cada cuatro jóvenes completan este nivel de estudios, una cifra superior a la de hace diez años, aunque Argentina continúa ubicada en la mitad de la tabla entre los países de América Latina.

El estudio, elaborado por Argentinos por la Educación junto con especialistas de FLACSO, analizó la evolución de la terminalidad del nivel secundario entre 2014 y 2024 en nueve países de la región.

Más estudiantes terminan la secundaria

Según el informe, el 74,6% de los argentinos de entre 19 y 24 años completó la escuela secundaria en 2024, lo que representa un crecimiento de 12,7 puntos porcentuales respecto de 2014, cuando la cifra era del 61,9%.

La mejora acompaña una tendencia regional, ya que los nueve países analizados registraron avances durante la última década.

Sin embargo, al comparar los resultados, Argentina ocupa el quinto lugar, detrás de Perú (92%), Chile (91,5%), Ecuador (79,7%) y Colombia (78,3%). En tanto, supera a Brasil (74,2%), Paraguay (71,8%), México (65,4%) y Uruguay (52,2%).

El nivel de ingresos sigue marcando una fuerte diferencia

Más allá del crecimiento general, el informe advierte que las posibilidades de terminar la escuela continúan estrechamente vinculadas con la situación económica de cada hogar.

Entre los jóvenes pertenecientes al 20% de menores ingresos, solo el 59,6% logró finalizar el secundario. En cambio, entre quienes integran el quintil de mayores ingresos, la cifra asciende al 92%.

La diferencia entre ambos grupos alcanza 32,4 puntos porcentuales, una brecha que, si bien disminuyó respecto de hace una década, sigue siendo una de las principales preocupaciones del sistema educativo argentino.

En 2014 esa distancia era todavía mayor: apenas el 41,6% de los jóvenes de menores recursos había completado sus estudios, frente al 86,4% del quintil más alto.

Mujeres con mejores indicadores que los varones

El informe también muestra diferencias según el género.

En Argentina, el 78,8% de las mujeres de entre 19 y 24 años terminó la secundaria, mientras que entre los varones el porcentaje es del 70,7%.

La brecha de 8,1 puntos porcentuales supera el promedio de América Latina y solo es más alta en Uruguay y Brasil.

Un desafío que va más allá de las cifras

Los especialistas destacan que el crecimiento en la terminalidad representa una buena noticia, pero advierten que el principal reto sigue siendo garantizar igualdad de oportunidades.

Sandra Ziegler, investigadora de FLACSO y coautora del informe, sostuvo que la mejora convive con una fuerte desigualdad de origen y remarcó que las condiciones socioeconómicas continúan siendo determinantes para que un estudiante logre terminar la escuela.

En la misma línea, el director ejecutivo de Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández, señaló que ampliar las políticas de becas, tutorías y acompañamiento resulta clave para reducir las diferencias entre los distintos sectores sociales.

Por su parte, la especialista en gestión educativa Viviana Postay destacó el crecimiento de la terminalidad, aunque planteó un nuevo interrogante: si el aumento en la cantidad de egresados está acompañado por mejores aprendizajes o si, por el contrario, existen títulos que no reflejan plenamente los conocimientos adquiridos.