En el marco del mes aniversario de la ciudad del Gorosito, el puerto Caleta Paula recibió el domingo al patrullero ARA “Piedrabuena” (P-52) de la Armada Argentina

Este lunes se permitió la visita de la comunidad a la nave para conocer sus instalaciones, equipamiento y funciones, formándose una extensa fila de niños, adolescentes y adultos, quienes fueron recibidos por la tripulación.

Fue incorporado a la Armada Argentina en 2021 y tiene asiento en la base naval de Mar del Plata.

La llegada del buque fue posible a partir de una agenda de trabajo impulsada por el Gobierno provincial, a través de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPSOC), en articulación con la empresa SPI Astilleros y la Municipalidad de Caleta Olivia, estableciendo un dispositivo de organización con las correspondientes medidas de seguridad para facilitar el ingreso de los visitantes.

En este marco, la supervisora de Turismo, Valeria Negro, destacó la aceptación de la propuesta y valoró el trabajo conjunto que permitió concretarla.

“El ciudadano quería venir a visitar, para nosotros es una experiencia única”, expresó, subrayando que la posibilidad de recibir un patrullero de la Armada y que su tripulación habilitara el recorrido representó una oportunidad especial para la ciudad.

En ese sentido, explicó que las visitas abiertas al público en general se organizaron en grupos de aproximadamente 20 personas, con traslados hasta el ingreso al buque y recorridos de unos 20 minutos, durante los cuales los visitantes recibieron explicaciones sobre sus características y funciones.

La funcionaria también destacó la importancia de esta actividad que se suma a la amplia agenda prevista desde el área en el marco del aniversario de la ciudad, la cual incluye propuestas educativas, recorridos guiados y acompañamiento de exposiciones audiovisuales realizadas por estudiantes de Biología Marina.

Por su parte, el teniente Nicolás Santillán, jefe de Operaciones de la embarcación explicó que el navío llegó desde Ushuaia y, tras su escala en Caleta Paula, continuará con las tareas de patrullaje.

“El patrullero oceánico ARA Piedrabuena es uno de los cuatro barcos buques tipo OPV dedicado a lo que es la patrulla de control de los espacios marítimos en las millas 200, contra la pesca ilegal”, detalló.

Finalmente, y tras agradecer la recepción de la comunidad, informó que, durante la jornada la comunidad puede conocer las embarcaciones RHIB, los equipos de inspección, lucha contra incendios y buceo, además de los sistemas de armas y el cañón de 30 milímetros ubicado en la proa.