Masivo cacerolazo del Frente Sindical

En la tarde noche del jueves, trabajadores de diversas reparticiones estatales nucleados en el Frente Sindical protagonizaron un masivo cacerolazo en Río Gallegos.

Este tipo de movilizaciones se replicó en otras localidades de Santa Cruz, pero en el caso de Caleta Olivia fue suspendida debido al intenso temporal de viento.

La protesta tuvo como objetivo central reclamar al gobierno la apertura de paritarias ante pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Además, las consignas fueron protestar contra recortes y despidos, además de reclamos en defensa de la salud pública, la educación y los derechos de los jubilados.

En Rìo Gallegos, tuvo como punto de convocatoria la esquina de las avenidas Presidente Kirchner y San Martín, en pleno centro, desde donde los manifestantes recorrieron varias reparticiones.

Luego pasaron frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

Docentes, estatales, judiciales, viales, fueron algunos de los sectores que confluyeron y también llevaron los reclamos puntuales de cada sector.