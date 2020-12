"Que no se equivoquen", dijo el ministro de Seguridad de Chubut sobre la ley aprobada esta semana.

Massoni advierte: "no es para uso recreativo"

Durante la sesión legislativa del jueves se aprobó el proyecto de Ley impulsado por la diputada justicialista Adriana Casanovas, que crea el Programa de Cultivo y Producción de Cannabis para Fines Medicinales en Chubut.

La Ley aprobada por unanimidad apunta a sembrar, cultivar y guardar cannabis y sus derivados para todas las personas radicadas en la provincia y bajo recomendación médica para su uso terapéutico.

Al respecto, el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, indicó: “Tendríamos que compatibilizar esto porque yo soy de los que cree que Chubut, que ha sido pionera en el tratamiento de este tipo de normativas, tiene que ser pionera también en la producción de cannabis para uso medicinal y científico. Que no se equivoquen, que no es para uso recreativo”.

Según El Diario Web, el ministro de Seguridad pidió que esta iniciativa se ejecute con “una regulación muy profunda. Nosotros tenemos que ser una Provincia que le garantice a todas aquellas personas que están enfermas una muy buena calidad del producto de aceite de cannabis como para que traten sus enfermedades”.

En cuanto a los lineamientos de la ley aprobada por la Legislatura, que prevén que cada persona que sea autorizada pueda producir su propio cannabis, Massoni dijo: “Ahí ya no estoy tan de acuerdo porque es muy difícil controlar al particular. Es muy difícil controlar que lo está haciendo para la utilización del aceite de cannabis y no para el uso recreativo o comercialización”.