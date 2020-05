Massoni advirtió que notificarán a los estatales que se movilicen

En plena cuarentena, al menos dos movilizaciones se desarrollaron este viernes en la zona del Valle del Chubut, protagonizadas por trabajadores estatales provinciales que reclaman el pago de sus sueldos. Y en Comodoro Rivadavia docentes proyectan una concentración para la mañana del domingo.

Consultado por estas acciones el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni indicó que cursaron la información a la Justicia Federal.

“Cada vez que nosotros sabemos que va a haber una movilización lo primero que hacemos es poner en conocimiento a la Justicia con respecto a lo que es el Decreto 297 al cual adhirió a la provincia. Hasta ahora lo que nos están instruyendo los juzgados federales es identificar a las personas, notificarlas que están incumpliendo con lo que establece la normativa y por ende comienza todo el trámite judicial por incumplimiento del Artículo 205 del Código Penal”, detalló el ministro.

En ese sentido, emitió un pedido a la población en general relacionado al respeto de la cuarentena. “Estamos pidiendo de todas las maneras posibles que se respeten las normativas porque no es un juego. Si bien la provincia ha iniciado con las medidas que corresponden las cuales han arrojado los resultados que tenemos hoy solo dos personas con coronavirus, no podemos tirar por la borda todo el trabajo que venimos haciendo hasta ahora. Con eso no me refiero a que el reclamo sea o no legítimo no podemos tirar por la borda la cuestión de salud, la cuestión sanitaria que puede costarle la vida a co-provinciano nuestro por un reclamo que aunque sea legítimo creemos que no es el momento”, expresó.