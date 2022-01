Massoni quedó envuelto en un accidente múltiple

Fue en la Ruta 25 y el exfuncionario se desplazaba en una camioneta Nissan. El incidente fue menor y no hubo heridos.

El ex ministro de Seguridad de Chubut y ex candidato a senador, Federico Massoni, fue partícipe de un choque que afectó a cuatro vehículos cerca del acceso de Rawson este miércoles a la tarde. No hubo heridos de gravedad.

El accidente múltiple tuvo lugar en la Ruta 25, donde –según la versión oficial- un Ford K habría frenado inesperadamente causando que dos camionetas que venían detrás y un auto colisionaran en cadena. Solo se reportaron daños materiales.

Mientras poco más tarde la conductora del Ford K desmintió en redes sociales haber sido la causante del accidente, lo que sí es seguro es que en la camioneta marca Nissan iba el ex ministro Federico Massoni. Personal policial, médico y de seguridad vial trabajó en el lugar.