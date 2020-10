Massoni se enojó y levantó todos los retenes

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, decidió este jueves levantar el retén que tanta polémica generó por los trastornos que provocaba entre quienes iban a trabajar o a realizar algún trámite en el centro. Era el que estaba frente al Chalet Huergo y que motivó el pronunciamiento público el miércoles del viceintendente Othar Macharashvili, quien pidió apelar al “sentido común”, entendiendo que a las 9 de la mañana no circulaban quienes iban o venían de alguna fiesta.

Evidentemente, a Massoni no le cayeron nada bien los comentarios y los apoyos que recibió el funcionario municipal y directamente decidió levantar todos los retenes que había montado en Comodoro en los últimos días.

“La pandemia lleva a revisar cada decisión y todo va cambiando y cuando nos encontramos con que un remedio es peor que la enfermedad, actuamos. No estamos en épocas de tibios ni para opinólogos; siempre dentro de la institucionalidad. Eran 8 efectivos por turno; 32 pura y exclusivamente a un control vehicular y de personas en vez de prevenir el delito. Por eso lo modificamos”, señaló el funcionario en LaCienPuntoUno.

Añadió que “me llama poderosamente la atención la crítica por alguien que integra la municipalidad que solicitó los controles para bajar la circulación, algo que entiendo se había logrado en determinado momento. No entiendo que alguien que no participó de las reuniones opine. Pero no me interesa. Si había algo que entorpecía y afectaba a nuestro personal, entonces y lamentablemente, y como nadie tiene un manual de cómo actuar en pandemia, nos manejamos con prueba y error. Si algo no es efectivo, lo modificamos”.

Concluyó el funcionario indicando que habrá este mediodía una nueva reunión con los jefes policiales locales para diagramar “otro tipo de estrategia”, resaltando que en estos momentos hubo “una merma de 300 efectivos por la Covid. Hace ochos meses que estamos en la calle y eso impacta. Cumplimos en forma adecuada con la responsabilidad funcional. Eso se debería tener en cuenta”.