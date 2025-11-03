El ataque ocurrió en Avenida 2 y fue grabado en un video que está en manos de la Justicia. El agresor, de 17 años, está detenido.

Mataron de una puñalada a un joven de 15 años en Necochea

Este viernes, un adolescente de 15 años fue asesinado de una puñalada tras pelear con otro joven de 17 frente al casino de Necochea. El violento cruce fue grabado y las imágenes ya están en mano de la Justicia.

La víctima falleció luego de recibir una herida de arma blanca en la ingle. Por el homicidio, el agresor quedó detenido a disposición de la Justicia, señalado como el presunto autor del crimen.

La pelea, que se desató durante la medianoche del viernes, se volvió viral luego de que un testigo documentara todo con su celular. Rodeados por varias personas que parecían alentar a los protagonistas, los jóvenes se corrían de un lado a otro, provocándose.

El material fílmico ya fue sumado a la causa que investiga el crimen y podría ayudar a buscar a otros posibles responsables secundarios.

En medio de la pelea, el joven de 15 años recibió una puñalada a la altura de la ingle, lo que le provocó mucha pérdida de sangre. Según informaron diferentes medios locales, la víctima fue trasladado a un centro de salud para ser atendido y su cuadro derivó en un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de la herida, el chico no soportó y murió horas después en el Hospital Municipal Emilio Ferreyra.

En cuanto al agresor, quedó detenido por la Policía, pero fue trasladado al Centro de Contención de Menores de Batán y quedó a cargo de la Justicia local.

Por otro lado, la causa fue caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca e interviene la UFI N.º 4 del Departamento Judicial.

En el operativo que se llevó a cabo para detener al atacante, los efectivos policiales secuestraron una remera ensangrentada, un cuchillo de mango de madera y un punzón casero, que habrían sido enterrados en la arena junto al murallón donde tuvo lugar la pelea.