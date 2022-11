Mató al abusador de su hija pero no irá a la cárcel

Era octubre de 2019 y Fernando Matías Vila (33) no pudo frenar su enojo, bronca e impotencia. Tomó un cuchillo y se dirigió a la casa de un hombre a quien conocía como ex vecino en Bahía Blanca.

Minutos antes, se había enterado de que había abusado de su hija de 5 años. Se bajó de la moto, ingresó a la vivienda y le dio varios puntazos que impactaron en distintas partes del cuerpo. Fueron seis heridas cortopunzantes que le ocasionaron la muerte a José Dagoberto López Uribe (66).

El padre regresó a su propiedad y luego fue directo a la comisaría para entregarse. Sin saber que lo había matado, les dijo a los efectivos: “Herí al abusador de mi hija”. El martes se conoció el veredicto de un jurado popular que lo condenó a una pena menor a 3 años por lo que no irá a la cárcel.

Después de las jornadas de debate bajo la órbita del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 bahiense, a cargo del juez Eugenio Casas, el equipo integrado por ciudadanos comunes acompañó la postura de la defensa oficial entendiendo que el acusado había actuado bajo los efectos de una emoción violenta, debido a que recuerda todo, menos ese lapso fatal en el que cometió el crimen contra el abusador de su hija. La fiscalía, en tanto, había pedido que sea condenado por homicidio simple, que prevé una pena de entre 8 y 25 años.

“Se me nubló la vista, nunca pensé que me iba a mandar algo así. La víctima era y es ella, pero no debí matarlo. Yo no fui criado para matar a otra persona, pero había abusado de mi hija”, contó el padre de la criatura que había sido abusada por el hombre que terminó muerto.

"Desde que llegué y hasta que volví a mi casa, temblando, no recuerdo nada. No sé ni cómo lo maté", relató Fernando.