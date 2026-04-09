Mauro Cosolito: "este partido nos sirve para seguir construyendo"

El alero de Gimnasia valoró el triunfo obtenido el miércoles, con el cual el equipo comodorense igualó su récord de victorias consecutivas en la Liga Nacional, para seguir como único líder.

Tras derrotar a Unión de Santa Fe en el Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia logró igualar su récord de victorias seguidas (10) en la Liga Nacional de Básquet y se mantiene en la cima de la tabla.

Luego del triunfo obtenido el miércoles por la noche, el Departamento de Prensa del club dialogó con el alero Mauro Cosolito, quien destacó el gran triunfo del “Verde” por 90 a 81 frente a un equipo condicionado por su posición en los últimos lugares de la tabla y que vino con algunas bajas.

“Necesitábamos ganar, fue un partido duro ante un rival que se está jugando muchas cosas”, reconoció.

“Lo hicimos bien, fue un partido de llamada de playoffs. Ganamos un buen partido y nos sirvió para lo que viene, para aprender y seguir construyendo para llegar más lejos”, reflexionó.

Los números de quien es uno de los capitanes del equipo fueron los siguientes: 6 puntos (2/6 en triples), 3 rebotes, 4 asistencias, un recupero, 2 pérdidas y 4 faltas personales en los 22’39” que estuvo en cancha.

El equipo que dirige Pablo Favarel volverá a jugar este sábado, otra vez de local, ante Instituto de Córdoba, en un encuentro previsto para las 21.