Maximiliano Aguinaga ganó la Copa General San Martín

El pasado fin de semana se desarrolló el Torneo de Ajedrez Copa General San Martín, en instalaciones del Club Mundo del Ajedrez en Comodoro Rivadavia. El certamen se disputó en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, A y B. En la categoría superior, la victoria fue del comodorense Maximiliano Aguinaga, quien terminó invicto en el certamen.

Con la idea de seguir manteniendo la actividad en la ciudad, nuevamente se convocó a los jugadores de ajedrez de diversos niveles y edades, para sumarse al torneo abierto que se jugó a cinco rondas con partidas de 15’ el sábado en horas de la tarde. El torneo rápido tuvo lugar en instalaciones de Kennedy y Santa Clara, sede del mencionado club, contando con una buena convocatoria de jugadores de Comodoro, Pico Truncado (Santa Cruz) y Escuela 172. El profesor Juan Carlos Mendoza fue el organizador y árbitro del certamen.

Para destacar fue la buena actuación del jugador santacruceño Brian Frías (Pico Truncado), quien logró 3 puntos de 5 en juego y terminó bien ubicado en la clasificación del grupo “A”, de primera categoría, logrando una quinta posición en la general.

Resultados

Categoría A:

1) Maximiliano Aguinaga (Mundo del Ajedrez) 5 puntos

2) Agustín Larrea (Pico Truncado) 4

3) Omar Quinteros (Mundo del Ajedrez) 3,5

4) Andrés Koslab (Pico Truncado) 3

5) Lucas Morales (Pico Truncado)

6) Germán Harriet (Mundo del Ajedrez) 3

7) José Sayar (Mundo del Ajedrez) 3

8) Ricardo Musumeci (Mundo del Ajedrez) 2,5

9) Pedro Bustos (Mundo del Ajedrez) 2

Categoría B:

1) Brian Frías (Pico Truncado) 3 puntos

2) Ricardo Pettinari (Mundo del Ajedrez) 2

3) Osmar Marquina (Esc. 172) 2

4) Benicio Rodeguiero (Mundo del Ajedrez) 1,5

5) Ayelén Muñoz (Pico Truncado) 1,5

6) Tomás Petrelli (Mundo del Ajedrez) 1