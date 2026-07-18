Mbappé lidera, por ahora, la tabla histórica de goleadores de los Mundiales

Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al llegar a los 22 goles con el doblete que anotó en la aplastante derrota 4 a 6 ante Inglaterra en el Mundial 2026.
De esa manera, el delantero francés desplazó a Lionel Messi del primer lugar del ranking histórico.
El capitán argentino acumula 21 goles y tendrá la posibilidad de aumentar su registro cuando dispute la final del certamen.
Máximos goleadores históricos de los Mundiales:
- Kylian Mbappé (Francia): 22 goles.
- Lionel Messi (Argentina): 21 goles.
- Miroslav Klose (Alemania): 16 goles.
- Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles.
- Gerd Müller (Alemania Occidental): 14 goles.
- Harry Kane (Inglaterra): 14 goles.
- Just Fontaine (Francia): 13 goles.
- Pelé (Brasil): 12 goles.