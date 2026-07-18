El delantero francés marcó un doblete en la derrota ante Inglaterra, alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo y superó por un gol a Lionel Messi. El capitán argentino todavía puede superarlo.

Mbappé lidera, por ahora, la tabla histórica de goleadores de los Mundiales

Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al llegar a los 22 goles con el doblete que anotó en la aplastante derrota 4 a 6 ante Inglaterra en el Mundial 2026.

De esa manera, el delantero francés desplazó a Lionel Messi del primer lugar del ranking histórico.

El capitán argentino acumula 21 goles y tendrá la posibilidad de aumentar su registro cuando dispute la final del certamen.

Máximos goleadores históricos de los Mundiales: