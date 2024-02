"Me desnudaron y me sometieron para que me quiebre psicológicamente"

Morandini, ingeniero ambiental y profesor universitario en la Universidad Nacional de Salta, estuvo preso entre el 4 de enero y el 26 de febrero en la Unidad Penal 1 de Jujuy por tuitear que uno de los integrantes de la banda Los Tekis "le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador".

DECLARACION

"Estaba sin zapatillas, sin ropa interior, sin mis lentes, solo con mi remera y mi pantalón. No podía salir de la celda vestido, tenía que salir desnudo. Cada vez que se presentaba un oficial o el servicio de salud, tenía que desnudarme. Me dieron una palangana para hacer mis necesidades, comía con la mano. Esos días varias veces me filmaron desnudo", denunció el docente en diálogo con La Nación, y agregó: "Me decían que tenía que mirar para abajo, para la pared, con las manos atrás, en una actitud servil".

Por el mismo caso también había sido detenido por policías de civil en vehículos sin patente Roque Villegas, que había insinuado en Facebook que el padre biológico de la hija de Tulia Snopek y Morales sería el músico, y se había emitido un pedido de captura contra la arquitecta Lucía González, amiga de la familia de Morandini, por haber reproducido el rumor de infidelidad en un grupo privado de WhatsApp.

Nahuel Morandini, el docente que fue detenido en Jujuy por tuitear contra Gerardo Morales, relató detalles de sus 53 días preso: "Lo hacían para que yo me haga responsable de cosas que no hice". pic.twitter.com/kdPN06xtxW — Corta (@somoscorta) February 27, 2024

Morandini reveló que la fiscalía le ofreció un juicio abreviado a cambio de admitir su responsabilidad. "Me tenía que hacer responsable de cosas que no hice y querían lograr eso amedrentándome, trasladándome, presionándome, desnudándome, sometiéndome, para que me quiebre. No lo hice y no lo voy a hacer", sentenció. A su vez, subrayó que "hace responsable al gobernador por su integridad y cualquier cosa que le pase a él o a su familia".

QUE DIJO MORALES

El expresidente de la UCR justificó hoy las detenciones con que el accionar de los involucrados "destruyó la honra" de su esposa y aseguró que Morandini organizó, planificó, difundió y puso en duda "la identidad de una niña de 2 años".

LOS CARGOS

Morandini, Villegas y González están acusados por lesiones psicológicas contra Snopek y afectación a la identidad de la hija del exmandatario jujeño, que es menor de edad. Según el abogado Marcos Aldazábal, las querellas de Snopek y del Ejecutivo jujeño se resistían a la liberación de los acusados.