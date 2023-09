Medidas de fuerza en el Hospital Regional

Otra vez hay retención de servicios en el Hospital Regional por parte de los profesionales médicos agrupados en el Sindicato de la Salud Pública (SISAP). La misma incluyó una movilización este jueves.

Marina Marrana, vocera del gremio, puntualizó en Canal 9 que el reclamo obedece a que aún se espera, por parte del Ministerio de Gobierno, la homologación del convenio “para lograr modificaciones en el salario, que viene atrasado por los años en que no hubo paritarias: 2020, 2021, 2022. Recién en 2023 tuvimos aumento por decreto y ahora en agosto nos dan un 35 por ciento en ‘cómodas cuotas’, que no se compara con la inflación. En un mes hubo 12 por ciento y nosotros vamos a cobrar un 7 más”.

En este contexto, Marrana resaltó que “los profesionales no quieren venir a trabajar. Los que estamos es porque uno ama la salud pública, pero realmente no te conviene y eso que somos profesionales. Imagínate la gente que no tiene un estudio, o que recién terminó el secundario. Hay gente que está por muy, muy poca plata. Y ni te cuento los que trabajan por cooperativa y no tienen beneficios, como una ART. Se lastiman y se tienen que pagar ellos de su bolsillo”.