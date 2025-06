Menna: "es grave el intento de suspender el plebiscito"

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, se refirió a la medida cautelar interpuesta por el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, Claudio Petris, y la calificó como "grave", advirtiendo que el juez "pretende que directamente se suspenda la votación el 26 de octubre".

El proyecto para eliminar los privilegios en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, impulsado por el gobernador Ignacio Torres, recibió una acogida mayoritaria en la Legislatura, donde la iniciativa para una enmienda de dos artículos de la Carta Magna provincial fue aprobada por mayoría. El próximo paso será la realización de un plebiscito en la misma fecha en la que se desarrollarán las elecciones de medio término en todo el país. De este modo, el 26 de octubre los ciudadanos de la provincia concurrirán a las urnas para escoger a sus representantes en el Congreso Nacional -Chubut renueva dos bancas-, y a la vez podrán sufragar a favor o en contra de la eliminación de fueros, que también alcanza a ministros, intendentes, concejales e incluso dirigentes gremiales.

Para Menna, la quita de fueros es una discusión ya zanjada en términos sociales, considerando que solamente se oponen a su eliminación un pequeño sector atomizado del Poder Judicial, hoy con Claudio Petris como vocero, y algunos dirigentes gremiales que podrían perder dicho mecanismo de protección ante la comisión de delitos penales.

*"LA SOCIEDAD REPUDIA LOS FUEROS"

En diálogo con medios periodísticos radiales, Menna consideró que, con el paso del tiempo, "se han desnaturalizado los fueros y terminaron siendo un refugio o 'guarida' de personas en conflicto con la ley penal en los cuerpos legislativos", y advirtió que esta situación "es algo que la sociedad repudia".

Sobre la misma línea, el funcionario explicó: "la decisión que tomó el gobernador sobre los fueros es directamente eliminarlos mediante un procedimiento previsto en nuestra Constitución provincial, que a diferencia de la nacional, permite que hasta dos artículos se puedan reformar por ley sin necesidad de hacer una convocatoria a una elección de constituyentes".

Y remarcó que ello "solo tiene valor jurídico si el pueblo lo aprueba, por eso el 26 de octubre, la ciudadanía de Chubut va a tener una boleta donde se podrá marcar el 'sí' o el 'no' a la eliminación de los fueros".

LO TILDO DE ESCÁNDALO

Otro aspecto al que Menna hizo referencia fue el intento, por parte del juez y actual presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut, Claudio Petris, de interponer una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia para impedir la realización del plebiscito.

"Tuve la oportunidad de hablar con muchos jueces que no comparten esa posición, y más allá de que es legítimo tener posiciones divergentes, me parece grave y casi escandaloso de la presentación que presentó Petris, es que en la misma se pide a la Justicia una declaración de inconstitucionalidad y que no se vote el 26 de octubre", disparó el vicegobernador.

También, recordó: "desde el año 1993" no se realiza un referéndum constitucional en la provincia de Chubut, y objetó que la presentación realizada por Petris "le pide a la Justicia que suspenda la elección, negándole al pueblo el derecho a votar en un comicio que es trascendente, porque Chubut se convertiría en la primera provincia en la que todos los ciudadanos se encuentren en igualdad ante la ley".

La quita de fueros prevista por Torres alcanza a todos los poderes del Estado? "Actualmente, las figuras de gobernador, vicegobernador, diputados, intendentes, concejales, ministros, jueces y dirigentes sindicales, si son condenadas en una causa penal, a diferencia de lo que pasaría con un ciudadano común, al contar con fueros dependen de otra instancia, además de la del juez, para que se dé la conformidad y que la condena se cumpla, lo cual es una afectación de la igualdad ante la ley y a esta altura de la evolución es insostenible", ponderó Menna.

"A nivel nacional y provincial, la quita de fueros es una cuestión que se viene discutiendo desde hace muchos años", recordó el Vicegobernador de Chubut, citando el ejemplo de Santa Cruz, "donde hay un legislador provincial sobre el cual la Justicia está pidiendo el desafuero para avanzar en una causa penal en su contra, mientras que la Legislatura no lo otorga", señaló.