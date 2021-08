Menna habló con el comercio y el turismo de Madryn

El diputado nacional Gustavo Menna continuó este miércoles en Puerto Madryn con una intensa agenda de trabajo que incluyó una reunión con la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo (CAMAD), y un encuentro con la Cámara Argentina de Turismo (CAT) filial Chubut. En ambos casos se abordaron los problemas relacionados con la producción y el empleo, y se habló de posibles propuestas para generar más puestos de trabajo.

Menna, precandidato a un nuevo mandato por la lista “Juntos Por el Futuro”, compartió las actividades con el precandidato a senador, Sergio Ongarato; con Cecilia Basualdo, integrante de la lista de postulantes para la Cámara Baja; y con Oscar Petersen, primer precandidato suplente para el Senado.

“Rescatamos la necesidad de lograr consensos para que la producción de Chubut se pueda incorporar a cadenas de valor globales. Y poner el foco en recuperar el sistema educativo como centro de promoción humana, así como herramienta de acceso al mercado laboral”, dijo Menna luego de la reunión con la CAMAD, que preside Pablo Tedesco, presente junto a varios integrantes de la Comisión Directiva.

La conversación, agregó Menna, giró en torno a generar, desde el Congreso de la Nación, condiciones y proyectos para “diseñar mecanismos que permitan compensar y puedan mejorar la competitividad de las empresas locales”, así como para “encarar las obras de infraestructuras necesarias en materia portuaria, vial, energética, entre otras”.

En este marco, Pablo Tedesco valoró la posibilidad de “tener un diálogo, un ida y vuelta para gestionar como Chubut, mirando un poco más allá de nuestra región de la provincia en particular”.

El presidente de la CAMAD dejó en claro que la crisis tanto del sector comercial como del turístico se agravó con la pandemia del COVID-19, pero “ya desde antes la veníamos pasando mal”, dijo.

EMERGENCIA TURISTICA NO ACOMPAÑADA

Más tarde, Menna compartió una reunió con las autoridades locales de la CAT, con la cual “conversamos sobre las problemáticas del sector, que ha sido de los más golpeados por la pandemia y por la cuarentena”.

En este marco se habló, agregó el legislador, “de las medidas que propusimos en el proyecto de Ley de Emergencia Turística para sostener a un sector que ha visto cómo cerraron muchas empresas, agencias de viajes, hoteles, locales gastronómicos, para que puedan recuperarse para cuando se vuelva a la normalidad”.

En este sentido, indicó que “el Gobierno Nacional y el oficialismo en el Congreso no quisieron apoyar la Ley de Emergencia Turística e implementaron otras acciones que pueden ser paliativas pero que no sirven como solución de fondo, que pasa por eximiciones impositivas y por incentivos. Es lo que proponíamos en la Emergencia, que no fue acompañada”.

Y entre otras medidas para ayudar al sector mencionó “el refuerzo de las frecuencias para mejorar la conectividad aérea en los destinos de Chubut como condición para recuperar la actividad y otras para que las operadoras puedan recomponer bienes de capital, especialmente la flota de vehículos para el servicio de traslados de turistas”.