Mensuras, títulos de propiedad y obras para Rodríguez Peña

El intendente Juan Pablo Luque y su equipo de trabajo se trasladan periódicamente a los diferentes puntos de la ciudad para escuchar las principales demandas de cada sector. En esta oportunidad fue el turno de contestar las inquietudes de los vecinos del barrio Rodríguez Peña, tal como ya ocurrió en el Stella Maris, Roca, Bella Vista Sur y René Favoloro en el último mes.

Gestiones por mensuras y títulos de propiedad, obras de gas y el avance en el proyecto de la plaza del barrio fueron algunos de los temas que se abordaron en la reunión.

Junto al intendente estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Maximiliano López; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Marcelo Rey; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; la subsecretaria de Planeamiento Urbano, Marina Villelabeitia; el subsecretario de Obras Públicas, Leonel Ambrosio; la subsecretaria de Control y Regularización Territorial, María Susana Basterrechea; el subsecretario de Servicios Públicos, Ariel Gambo; y coordinadores de ugem y de vecinales.

Daniel Lezcano, vecinalista de Rodríguez Peña, destacó la predisposición del intendente para escuchar las demandas de los vecinos. “Fue un encuentro muy fructífero porque contamos con dos representantes de cada sector del barrio para que puedan conocer el estado de las obras, cuáles se van a realizar y cuánto tiempo demandarán”, subrayó.

Una de las respuestas más esperadas refiere a los trabajos que realiza el Municipio con YPF para que 120 familias puedan tener su título de propiedad, debido a que sus viviendas están ubicadas en pozos sellados. “Esto nació como un campamento y se fueron cerrando los pozos con el transcurso del tiempo. La gente fue tomando terreno y otros se entregaron, pero hoy tenemos la complicación que sin el título y la mensura no se puede avanzar con obras fundamentales”, aseveró.

Los vecinos cuentan con el servicio de luz y agua, pero no pueden tener cordón cuneta, cloacas o gas. “SI vos no tenés la mensura, nadie en la República Argentina te va a dar el gas. Eso se lo explicamos a los vecinos. Además, el gas queda donde está el cordón cuneta y, a partir de ahí, se tiene que hacer cargo el vecino y son casi 300 mil pesos que hay que pagarle a un gasista matriculado más los planos presentados en Camuzzi. No es algo sencillo”, afirmó.

“Entendemos que el gas es una necesidad en la Patagonia, pero vamos a seguir gestionando para conseguir leña para quienes no tienen gas y viven esta situación dramática”, agregó.

Otros sectores del barrio están avanzando en sus gestiones para contar en el corto plazo con la red de gas. “Los 11 terrenos que están cerca del mercado avanzaron con ese tema. Hubo que modificar el plano y se tuvo que enviar a Rawson. Eso demora mucho; por eso se está pidiendo que si se puede agilizar y hacerlo más rápido porque los visados demoran demasiado tiempo”, subrayó.

Asimismo, el vecinalista manifestó que se logró avanzar con los planos para la construcción de la plaza en Rodríguez Peña Este. “Los niños y quienes crecieron en el barrio van a tener la posibilidad de contar con una plaza realmente acorde a nuestra historia, pero además servirá para contener a los más chicos”, aseguró.