Mercenaro dijo que llevaba a Vera a Trelew porque "su tía estaba enferma"

En la audiencia de control de detención realizada el lunes, donde imputaron a Agustín Vera (21) por el homicidio de Matías Nieves (30), también fue imputado Nehemías Mercenaro por encubrimiento, aunque ya recuperó la libertad. Con el patrocinio de la abogada Luciana Risso, este último decidió brindar su declaración y manifestó que desconocía la situación de Vera.

Nehemías Mercenaro dijo que solamente le hacía un favor a Agustín Vera, quien le había indicado que su tía estaba enferma y por eso lo llevaba a Trelew.

“Lo conozco porque practico kick boxing; de ahí nos conocemos; a las 2 y media de la tarde (del viernes) me lo cruzo en una panadería y me preguntó si iba a un torneo y le dije que no porque viajaba al norte, a Mendoza y Córdoba. Dijo que tenía a su tía enferma en el hospital de Trelew y que había ido a la terminal y no consiguió pasajes” expresó y añadió: “le dije que iba con mi pareja y me dijo si podía llevarlo, que me ayudaba con el combustible y acepté. Le dije que a las 21 horas lo pasaba a buscar por una agencia de Kilómetro 14”.

En este sentido, precisó que “hay una agencia de autos en Kilómetro 14. Me dedico a la compra venta de vehículos hace 7 u 8 años; nos conocemos entre los agencieros, a mí me parece mejor viajar de noche; fue una decisión personal, soy una persona libre y tengo mis horarios. La noche es más tranquila, no anda tanto la gente, los camiones, y decidí viajar”.

Luego dijo que “lo llevé a Garayalde y me paró la policía, me secuestraron el auto, me tiraron a mí y a mi chica, yo desconocía lo que había pasado, quise hacer una gauchada y estoy preso desde el viernes, mi chica también; la camioneta secuestrada, mis ahorros secuestrados, me comí un garrón”.

Vera es el principal sospechoso por el crimen de Matías Nieves, quien fue asesinado en la mañana del viernes en Rivadavia y Pasaje San Antonio, barrio Jorge Newbery.

Según dijo Mercenaro de Vera, “no sé de su vida personal. Sé que es petrolero y esposado me entero de todo porque pregunté y me dicen de lo que se lo acusa a este muchacho. Yo iba a dejarlo en Trelew, me convenía por una cuestión de los gastos, pero iba a hacer el viaje con mi chica, a Córdoba y Mendoza, llevaba 3 millones de pesos”.