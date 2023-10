Messi: "estaría bueno poder compartir el Balón de Oro con la gente de Argentina"

Lionel Messi, flamante mejor jugador del mundo tras conquistar su octavo Balón de Oro, se esperanzó con compartir el trofeo en Argentina y llenó de elogios al Barcelona, el club que "ama y va a amar toda la vida".

En la conferencia de prensa posterior a la premiación, en la que superó a Erling Haaland y Kylian Mbappé, el 10 se refirió a la chance de presentar el galardón en su país, algo que no hizo nunca hasta el momento, aunque reconoció que no iniciaron gestiones al respecto: "Estaría bueno poder compartir el Balón de Oro con la gente de Argentina porque es por lo que conseguimos en el Mundial. Siempre lo compartí en mis clubes, sobre todo en Barcelona. También que el Dibu muestre el suyo, porque es un premio de todos. Pero no hay nada hablado".

"Son todos especiales. En el medio de esos reconocimientos hubo distintos tipos de situaciones. En Barcelona tuve la suerte de conseguir todo a nivel clubes. Y los últimos dos fueron con la Selección, después de años en los que se me venía negando. Ni hablar este último que vino por un Mundial por lo que significa para los argentinos", ahondó sobre su elección como mejor futbolista del planeta.

Además, señaló que "no sabe si es el mejor año de su carrera", aunque "sí es uno diferente y especial". Y completó: "Tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo, de la historia. Ganamos Liga, Champions, Copas, Mundial de Clubes. La Copa del Mundo era lo único que me faltaba y la más especial. Cuando uno arranca, el sueño es ser campeón con su Selección".

"No sé si soy el mejor de la historia, tampoco es algo que me pregunte o que me interese. Que se diga que pueda estar entre los mejores ya es un regalo, es algo muy especial. El fútbol se juega en todos lados, todos quieren ser futbolistas y profesionales", afirmó Leo, con claras muestras de felicidad.

El delantero del Inter Miami también habló sobre el amor que siente por el Barcelona y la posibilidad de volver o despedirse de los culés.

"Sigo al Barcelona como lo hice siempre. Es el club que amo y que voy a amar toda mi vida. Tiene un gran equipo, grandísimos jugadores. Una mezcla de jóvenes y veteranos muy buena, importante. Después pueden pasar muchísimas cosas en el año. El Barça está capacitado para pelear la Champions, más allá de perder el clásico. Imagino cómo debe estar la gente, el periodismo. Pero seguramente se va a reponer de este golpe. Pero no tengo dudas de que es uno de los candidatos. No se tiene que poner la presión. Hay que ir de a poquito y creciendo durante la competición".

"El fútbol da muchas vueltas y puede pasar de todo, pero no es algo que me llame la atención hoy por hoy. Podría volver. Voy a vivir en Barcelona, es el club que me vio crecer, que me dio todo, que yo di todo, que amo. Puedo colaborar desde algún lado y dar lo mejor para el club. Pero no es algo que piense hoy. No sé si es mucho o poco lo que me queda, pero lo quiero disfrutar. Voy a estar cerca y siempre voy a estar ligado a esa casa".

"Me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui. No está bueno con todo lo que compartimos y vivimos juntos. Me merezco poder despedirme de la gente. Barcelona es mi casa, amo al club y a la gente. Si se da, encantado de poder estar".

También comentó con relación a lo que fue su etapa en el París Saint Germain y si presentaría el Balón de Oro en el Parque de los Príncipes.

"Si bien no fue como esperaba mi estadía en París, viví dos años y me quedaron muy buenos amigos. Disfruté mucho la ciudad, mis hijos le tomaron mucho cariño, les costó irse, dejar el cole y sus amigos. Es una ciudad espectacular, tuve la suerte de vivirla. Deportivamente no fue como esperaba, pero me quedo con todo lo bueno, que fue mucho también".

"No creo que la gente tenga ganas de que lo presente ahí. Con Kylian nos vimos muy poco, nos saludamos. Compartimos dos años, tuvimos una gran relación, luchamos por los mismos objetivos. Seguimos manteniendo una relación normal", sostuvo.