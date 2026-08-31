El capitán argentino anunció su retiro con un mensaje cargado de emoción y aseguró que tomó la decisión después de pensarlo mucho. “Me vacié”, escribió.

Messi le puso punto final a la Selección: "Ya no tengo más para dar"

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina a través de una publicación en su cuenta de Instagram. El rosarino explicó que se trata de una decisión que le duele profundamente, pero que entiende que llegó el momento de cerrar una etapa que marcó los últimos 20 años de su carrera.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi al comienzo de su mensaje.

El capitán sostuvo que siempre dejó todo por la camiseta argentina, tanto durante los años en los que los resultados no acompañaron como en el período en el que el equipo consiguió los principales títulos. “Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expresó.

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Messi reconoció el dolor que le provoca despedirse: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”. A la vez, afirmó que se siente vacío y consideró que es tiempo de darle lugar a las nuevas generaciones. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, señaló.

El futbolista también agradeció el cariño recibido durante sus dos décadas con la Selección y anticipó que extrañará vivir los partidos desde adentro. “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, escribió.

En su despedida hubo además un reconocimiento a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió el recorrido. Messi aseguró que se lleva “recuerdos y momentos inolvidables vividos” y destacó el orgullo de haber podido regalar, junto con sus compañeros, “momentos soñados”.

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“Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, expresó antes de cerrar con una frase que resume su vínculo con la camiseta: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.

Al final del mensaje, Messi aclaró que había escrito esas palabras el 21 de julio, dos días después de la final. Sin embargo, explicó que, tras lo ocurrido con su padre, hoy está “más convencido que antes” de la decisión.