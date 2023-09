Messi se realizó estudios que descartaron lesión muscular

El delantero rosarino Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina de fútbol, se realizó estudios médicos este sábado por una molestia muscular, para determinar si podrá estar disponible en la visita a Bolivia, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los estudios no arrojaron lesión alguna, por lo que las chances de que Messi viaje a Bolivia crecen. De todas maneras, el alto desgaste que tuvo en el mes de agosto con Inter Miami, sumado a los extensos viajes, podrían hacer que finalmente no sea de la partida que juegue el 12 de septiembre en el Hernando Siles. Por lo pronto, no existe confirmación alguna ni para una cosa ni para la otra.

El jugador del Inter Miami pidió el cambio cerca del final en la victoria por 1-0 sobre Ecuador en el Monumental, luego de haber sentido un dolor en el iquiotibial de la pierna derecha.

El entrenador Lionel Scaloni tenía intenciones de llevar a su máxima figura a La Paz, pero tras el partido del jueves por la noche lo dejó en duda.

El crack dejó el predio de la AFA en Ezeiza y acudió a una clínica porteña para que le examinaran su dolencia.

Si Leo es preservado, Angel Di María podría ingresar en su lugar para acompañar a Lautaro Martínez junto a Nicolás González.

Este domingo habrá un último ensayo, Scaloni hablará en conferencia y a las 17, el plantel emprenderá el viaje a La Paz. Y el martes, Argentina enfrentará a Bolivia, a las 17.