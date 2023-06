"Mi amor": el furcio de un periodista al entrevistar a la intendenta de Tucumán

La política genera amores y odios, es sabido. Lo que no es normal es escuchar una declaración de amor en vivo de un periodista a una funcionaria. La desopilante situación, que despertó la risa de los presentes y hasta de la propia intendenta electa de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, ocurrió este viernes al mediodía en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, tras los resultados del escrutinio definitivo.

"Mi amor...ehmmm, diputada", lanzó el periodista Ismael Rojas, movilero de Canal 10 y de Radio Tucumán, al realizarle una pregunta a la excandidata. En medio de las risas de sus colegas y de la propia Chahla, continuó: "¿Cuáles son las primeras medidas de las promesas de campaña que va llevar a cabo?".

"Fue un furcio completamente, no es que suelo tratarla así ni que estoy enamorado. El miércoles voy a terapia porque no sé cómo apareció el 'mi amor' ahí. No estoy en pareja, pero sí estoy conociendo a alguien y hasta ella me mandó el video", explicó el propio Rojas a la Gaceta de Tucumán, tras lo ocurrido.

El periodista contó que "en ese momento la pasé re mal, me puse re incómodo", pero que después se acercó a disculparse con Chahla. "Ella fue siempre muy amable y hasta tomamos un café", agregó.

"Fue una semana intensa y la cabeza ya no llega al 100% con todo el respeto que merece @RossanaChahla se entendió que fue un furcio, y lo tomó con el humor y amabilidad que la caracteriza", dijo Rojas, más tarde en sus redes sociales, luego de que la misma Chahla bromeara sobre la situación.