Mickaela Caamaño y Facundo Troncoso, rumbo al Mundial de Croacia

Los taekwondistas Mickaela Caamaño y Facundo Troncoso fueron citados para ser parte de la delegación argentina que participará en el Mundial ITF en Porec, Croacia. Los alumnos de Grupo Patagonia y Red Group competirán en lucha preestablecida del 7 al 11 de octubre, contando con el apoyo de Comodoro Deportes.

La citación llegó a principios de septiembre, de manera imprevista, dado que ambos atletas estaban rankeados en segundo lugar, pero ante la baja por lesión de algunos integrantes del equipo de lucha preestablecida en categoría adultos, la selección Argentina decidió citar a los alumnos de Orlando Velásquez (VII Dan) y Juan Millatureo (VI Dan).

Mickaela Caamaño (22 años – IV Dan) es alumna del maestro Orlando Velásquez, director de Grupo Tae Kwon Do Patagonia, mientras que Facundo Troncoso (20 años – II Dan) entrena desde los 6 años a las órdenes de Juan Millatureo, director de Red Group.

De esta manera, tanto Caamaño como Troncoso estarán compitiendo para la selección argentina del 7 al 11 de octubre en la localidad croata de Porec. La delegación comodorense se completa con Luciana Reyes y los instructores Velásquez y Millatureo.

“Ellos participaron de los cuatro ranqueos que se hicieron el año pasado hasta principio de este año, quedando en segundo puesto. Al producirse unas bajas en el primer equipo, convocaron a los chicos, así que comenzamos los trámites para viajar. Ya está todo resuelto, ellos nunca dejaron de entrenar, la preparación está y fundamentalmente el trabajo que hemos sostenido en el tiempo”, comentó el maestro Orlando Velásquez.

“Es una noticia muy linda, porque los chicos han entrenado mucho. Facu es alumno mío desde los 6 años, hoy es II Dan y estoy muy contento de que esté en un Mundial. La reunión con Hernán como siempre muy grata, nos acompaña, nos da el apoyo de Comodoro Deportes. Para nosotros será el séptimo mundial, así que muy felices”, agregó Millatureo.

Por su parte Mickaela Caamaño, expresó: “Fue sorpresivo y también te hace dudar. Más allá del gran sueño, la plata es difícil de conseguir. Más allá que Hernán nos ayuda, siempre estuvo. Es complicado, somos varios y estamos sobre la fecha. A un mes de la competencia. Es muchísimo esfuerzo para ver quien te puede prestar, como podés hacer para juntar. Lo que se agrega, derechos de competencias, multa porque estamos fuera de tiempo, hoteles, comida. Es un trabajo de un mes, pero también seguiremos trabajando después para devolver lo que pedimos”.

“Particularmente seguimos entrenando, cada uno en su escuela. Ahora toca repasar la lucha preestablecida, que en Chile nos había ido muy bien. Hay que volver a repasarla, pulir detalles, ver qué arreglar. La ilusión igual ayuda y mejora todo”, añadió Caamaño.

En tanto, Facundo Troncoso declaró: “Estoy muy feliz porque por fin se me da la posibilidad de representar a mi escuela. También por el acompañamiento de mi profe. Estamos entrenando con Micka en la lucha preestablecida, en Chile nos fue bien. El año pasado estuvimos participando en Sudamericano, campeonato argentino, selectivos, y por suerte tuvimos buenos logros. Estoy feliz de esta oportunidad, vamos a aprovecharlo y disfrutar del viaje”.

“Vamos con Orlando, junto a Luciana Reyes, Mickaela y Facu. Salimos para Buenos Aires el 2 de octubre. El 4 salimos para Croacia, llegamos el 5 de octubre. El 6 será la acreditación y el 7 de octubre ya arranca la competencia, hasta el 11 de octubre. Lo van a transmitir, así que la gente de Comodoro lo va a poder seguir. Vamos a cumplir un sueño más”, cerró Juan Millatureo.

MATES BINGO PARA JUNTAR FONDOS

Ambos atletas realizarán sendos mate-bingo con el objetivo de juntar fondos para costear los gastos que supone la aventura mundialista en Croacia. Micaela Caamaño lo hará este sábado 14 de septiembre en la Unión Vecinal del Barrio Sismográfica de Km. 3 (a partir de las 14:00) mientras que Facundo Troncoso lo hará el domingo 28 de septiembre en el Club Defensores de Belgrano (Av. Chile y Concejal Bernabé Hernández).

Foto: Prensa Comodoro.