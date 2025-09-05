Preparan la "Copa Ciudad de los Vientos" de taekwondo

La XI edición se desarrollará el domingo 14 de este mes en el Gimnasio municipal Nº 1 de Comodoro Rivadavia. Será un torneo Interprovincial.

El domingo 14 de septiembre tendrá lugar en el Gimnasio municipal Nº 1, la Copa Ciudad de los Vientos, Torneo Interprovincial de Taekwondo (ITF) organizado por el profesor Jonatan González. Competirán en Comodoro Rivadavia en las categorías infantiles, juveniles y adultos.

Con respecto a la XI edición, el máximo responsable del evento, Jonatan González, aseguró. “Es un torneo Interprovincial de taekwondo, es un evento deportivo de alto nivel, vienen muchas delegaciones de todos lados, tenemos unas 20 escuelas confirmadas la mayoría de las escuelas de Comodoro Rivadavia, pero también de todos lados. Gente de Santa Cruz, Perito Moreno, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado, también llegarán delegaciones de Esquel, Trelew, Puerto Madryn, y vendrá una delegación de Buenos Aires. El VI Dan Fernando Villamayor, director del Centro de Taekwondo – Do Ji Do (CTJ) viene a competir desde La Plata, es línea directa del maestro Federico Sagaspe”.

“Tampoco me quiero olvidarme que tendremos la presencia del GM Herman Sáez, que es mi maestro, quien siempre me acompaña en estos eventos. Porque siempre se necesita un GM para fiscalizar el torneo, para nosotros es muy importante su presencia, es el director del Centro Educativo al cual pertenezco”, expresa el sabonim Jonatan González.

El domingo 14 a las 9 de la mañana será el acto de apertura y todos los participantes deberán estar media hora antes del inicio señalado. “Hacemos el acto de apertura a las 9 pero a las 8:30 tenemos la reunión de jueces y árbitros. Después 10 horas comienzan los infantiles, luego sigue la categoría juveniles, a la tarde como a las 15 horas aproximadamente estará la categoría adultos. Invitamos a que vengan a vivir una jornada llena de energía, disciplina y espíritu deportivo, con competidores de diferentes provincias demostrando lo mejor del taekwon-do”, dijo el profesor de taekwondo Jonatan González.

Se competirá además por la Copa Lucha por Equipo, categoría danes y también como la familia acompaña siempre en un gran número en las tribunas, habrá una copa a la mejor tribuna y se la llevará la escuela participante.